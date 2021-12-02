Новосибирский ученый предполагает, что новый штамм «омикрон» может дойти до Сибири

В ноябре стало известно о новом штамме коронавируса «омикрон», который быстро распространяется по странам мира. Чем он опасен и стоит ли его бояться жителям Сибири рассказал «Континенту Сибирь» научный сотрудник СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых.

О новом штамме коронавируса «омикрон» пока очень мало известно, поделился ученый. В настоящее время с уверенностью можно сказать только то, что этот штамм вероятно эволюционировал в организме больного иммунодефицитом (скорее всего, в ВИЧ-инфицированном). В отличие от других людей, которые выздоравливают от ковида за неделю или две, у человека с ВИЧ коронавирусная инфекция часто переходит в хроническую форму и может протекать от месяца до четырех, поскольку ослабленная иммунная система борется с вирусом неэффективно.

«Есть предположения, что вирус «омикрон» длительно мутировал в организме, так как произошло довольно много изменений. Если в других штаммах их около 10, то здесь более тридцати мутаций только в спайковом белке. Этот вирус достаточно быстро распространяется в популяции, как в африканских, так и в европейских странах. Американские компании Pfizer и Moderna уже объявили, что начали делать новый вариант вакцины против «омикрона». То же самое заявили производители вакцины «Спутник». Все это говорит о том, что штамм вызывает опасения, но фармкомпании готовы этому противостоять», — пояснил он.

Сергей Седых отметил, не следует говорить о том, что новые штаммы коронавируса способны снижать эффективность вакцинации, так как этот параметр не меняется. «Вирус сам ничего не уменьшает, он мутирует так, что его более новые формы, например, «дельта», приводят к выделению большего числа вирусных частиц из организма и соответственно, у них больше заражающая способность. Возможно, при заболевании штаммом «омикрон» с болезнью будет сложнее бороться. Как мы знаем, неслучайно «срок действия» ПЦР-тестов, снизили с 72 до 48 часов», — уточнил он.

При этом ученый не исключает, что новый штамм может спровоцировать новую волну ковида в Сибири. «Более того, если посмотреть на то, то что происходит сейчас в Австрии и Германии, где отмечается рост числа заражений в связи с новой волной штамма «дельта», то новый штамм скорее всего, придет и к нам, где-нибудь в январе. Ведь все волны, которые были в развитых странах до этого, приходили к нам через месяц-два. Придет ли штамм «омикрон» – сказать точно невозможно, но этого нельзя исключать», — добавил он.

Сейчас, по мнению Сергея Седых, исключительно важным остается вакцинирование, обязательное соблюдение дистанции и прочих мер безопасности, в том числе, ношение маски в общественных местах.

Напомним, ранее новосибирский ученый рассказал об отличительных признаках ОРВИ от коронавируса.