Путину доложили о провале программы «Чистый воздух» в Красноярске и Норильске

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко доложила президенту России Владимиру Путину о промежуточных итогах реализации федерального проекта «Чистый воздух». Она назвала города, где результаты экологических мероприятий оказались минимальными или нулевыми – в их число попали Красноярск и Норильск.

По итогам реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске выбросы в атмосферу снизились меньше, чем на 1%, а в Норильске не зафиксировано никакой положительной динамики, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 14 декабря.

«Меньше, чем на один процент снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске. В Норильске за год, к сожалению, не зафиксировано никакой положительной динамики», — доложила Виктория Абрамченко.

В числе наиболее крупных загрязнителей вице-премьер назвала «Норильский никель», «РУСАЛ», «Интер РАО» и Магнитогорский металлургический комбинат. По данным Абрамченко, эти предприятия планируют завершить экологическую модернизацию к 2024 году.

Виктория Абрамченко напомнила, что за отсутствие планов модернизации для предприятий предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. Она отметила, что многим компаниям легче заплатить эти деньги, чем провести необходимые мероприятия. Вице-премьер предложила предусмотреть ответственность для собственников за отсутствие условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Например, ограничить возможность выплачивать дивиденды по акциям.

Городами, где за время реализации экологического проекта было снижено больше всего выбросов, стали Новокузнецк, Челябинск и Медногорск.

Между тем, как следует из опубликованных данных управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по предварительным итогам проекта «Чистый воздух», экологическая ситуация «в целом по Красноярску улучшается».

«Удельный вес исследований с превышением гигиенических нормативов снизился с 4,0 % до 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства от 16 декабря, где всё же указано, что по ряду показателей зафиксировано превышение выбросов.

Мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух» проводятся в 12 российских городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и предусматривает уменьшение совокупного объёма выбросов в атмосферу на 20% за 2019-2024 годы.

Напомним, в августе жители Красноярска возмутились отчётом мэра Сергея Ерёмина перед президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, градоначальник приуменьшил последствия задымления из-за летних пожаров в Якутии, которые оказались наиболее ощутимы в том числе в Красноярском крае. Также в мае экологические активисты края подали в суд на губернатора Александра Усса, сославшись на его бездействие в вопросах охраны окружающей среды.