«Зачем так врать?»: жители Красноярска возмутились отчётом мэра перед Путиным

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об обстановке в городе после задымления из-за пожаров в Якутии. Жителей краевого центра возмутил доклад градоначальника, в котором тот заявил, что поводов для беспокойства не было.

Об экологической ситуации в Красноярске Сергей Ерёмин доложил президенту на видеосовещании, прошедшем на минувших выходных.

«Состояние на сегодняшний день по задымленности в городе у нас, можно сказать, достаточно хорошее. Но, действительно, с 7 по 11 августа у нас был введён режим неблагоприятных метеорологических условий, при этом, конечно, визуально задымленность от пожаров в Якутии вызывала много обращений, но они все были в большей степени связаны именно с причинами, что происходит», — сообщил Сергей Ерёмин главе государства.

Как написали красноярцы в соцсетях, это заявление действительности не соответствует — многие горожане в дни задымления жаловались на ухудшение здоровья. Жители также отметили, что мэр не упомянул об очевидных проблемах с городской экологией, которые, как они подчеркнули, власти игнорируют давно.

«Признаться, что в Красноярске давно уже не всё хорошо с экологией (и без горящих лесов), пора бы. И вряд ли красноярцы согласятся с вашим докладом. С оценкой того, что происходило в эти дни в городе», — пишут красноярцы в соцсетях.

«Зачем так врать?», — добавляют они.

Мэр подчеркнул, что сейчас в Красноярске снят режим неблагоприятных метеоусловий, в городе проводится влажная уборка. Градоначальник отметил, что власти ведут работу с крупными предприятиями-загрязнителями, которым предписывается снижать производственные нагрузки.

«Снижают производственные нагрузки… ну не смешите, люди уже научились распознавать запах от пожаров от запаха выбросов, в Советском районе вонь стояла как обычно химическая. Называется «под шумок»…. Влажная уборка улиц – это, конечно, сильно по сравнению с чадящими автобусами и дымом от известных предприятий», — откликнулись пользователи соцсетей.

На днях жители Красноярского края также возмутились постами губернатора Александра Усса и его первого заместителя Сергея Пономаренко в Instagram. Чиновники сообщали о своём времяпровождении на рыбалке как раз тогда, когда регион охватило серьёзное задымление.

«Это просто зашквар! Весь город задыхается, а наш губернатор на рыбалке улыбается!» — написал один из комментаторов.

Красноярцев также возмутило то, что в посте об удачной рыбалке губернатор упомянул об экологии, которая отличает регион не в лучшую сторону.

«Второй раз за лето зачёт — за два часа на уху с избытком! Воду берём здесь же, из Енисея — в ее чистоте и качестве не сомневаемся. Это к вопросу об экологии…» — написал Александр Усс в Instagram.

«А к чему делать акцент на экологию? Вообще не к месту. Вся Сибирь задыхается. Какая там экология», — отозвались комментаторы.

Ранее жители Красноярского края также негативно отреагировали на участие Усса в развлекательной программе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге во время наводнения в регионе.

Ранее также сообщалось о том, что мэра Красноярска Сергея Ерёмина раскритиковал бывший вице-мэр города Алексей Аксютенко.