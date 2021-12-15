Сеть бьюти-коворкингов расширится по франшизе в Новосибирске

Федеральная сеть бьюти-коворкингов INDI, основанная в 2019 году и насчитывающая уже порядка 50 открытых точек по всей России, расширит присутствие в Новосибирске. Вслед за бьюти-коворкингом, запущенным в этом году на правом берегу, открывается вторая точка на Ватутина.

Бьюти-коворкинг — это площадка, которая объединяет специалистов разных направлений в сфере красоты

На сегодня INDI является крупной федеральной сетью бьюти-коворкингов. Она насчитывает уже порядка 50 открытых точек по всей России, еще 15 — в состоянии запуска. О расширении сети в Новосибирске «Континенту Сибирь» сообщили в консалтинговой компании «Деловой Новосибирск».

«Первый запрос на аренду помещения под бьюти-коворкинг мы получили еще в мае текущего года, тогда же был подобран объект площадью 242 кв.м в центре Новосибирска на ул.Семьи Шамшиных, – пояснила «Континенту Сибирь» коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых. – Открытие нового пространство состоялось по франшизе от сети INDI. В этом месяце мы закрыли еще одну сделку c компанией, сдав в аренду помещение 220 кв.м уже на левом берегу — на ул.Ватутина».

По ее словам формат бьюти-коворкинга пришел из США. «Если смотреть глобально, то бьюти-коворкинги — это продолжение мировой бизнес-идеи на совместное потребление, когда удобнее и выгоднее платить за временный доступ к продукту/услуги. Яркие примеры – Uber, Airbnb, каршеринг автомобилей, коливинги и т. д. Появлению и активной экспансии рынка бьюти-коворкингов способствует также индивидуальный рост профессионализма мастеров», – отметила Марина Белых.

Она также резюмирует, что бьюти-коворкинги можно отнести к новым трендам рынка этого года.

По данным сайта INDI, помимо Новосибирска среди городов Сибири сеть присутствует в Красноярске, Омске и Барнауле.