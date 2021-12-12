В Новосибирске задержали двух участников акции против QR-кодов

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников массовой акции протеста против системы QR-кодов в Новосибирске.

По данным ОВД-Инфо (признано Минюстом иностранным агентом), сегодня, 12 декабря, правоохранители задержали двух активистов из-за митинга против QR-кодов — Рашида Заманова и Елену Подтарасову-Юн. Уточняется, что в отношении последней возбудили административное дело по части 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Заманову вменяют ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения).

В сообщении указано, что активистов доставили в отдел полиции №7 по Ленинскому району Новосибирска. Информацию о задержании также подтвердили источники изданий «Прецедент» и «НГС». По их информации, фамилия задержанной женщины — Тардасова Юн.

В СМИ также сообщают о задержании еще двух женщин. Уточняется, что их также доставили в отдел полиции №7. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «Континенту Сибирь» сообщили, что информация уточняется.

Напомним, в начале декабря новосибирские правоохранители задержали Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева — участников акции протеста против системы QR-кодов. Ленинский районный суд Новосибирска признал Кайгородцева виновным по части 2 ст.20.6.1 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 15 тыс. рублей. Яне Дробноход назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей за нарушение части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, указано на сайте суда.

Ранее суд в Томской области приступил к рассмотрению коллективного иска против правительства региона по поводу предъявления QR-кодов в общественных местах. Заявителями выступили свыше 4,5 тыс. человек.