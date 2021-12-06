Стало предварительно известно, сколько народу собрал второй митинг против QR-кодов в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Митинг, Монумент Славы
Фото со страницы "Новосибирск 24" соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске прошла уже вторая акция протеста против системы QR-кодов и обязательной вакцинации. По неофициальным данным, мероприятие собрало вчетверо меньше народу, чем двумя неделями ранее.

Несанкционированный митинг против системы QR-кодов и обязательной вакцинации прошёл в Новосибирске на Монументе Славы 5 декабря. По неофициальным оценкам в социальных сетях, в нём приняло участие порядка 50 человек.

Информацию о точном количестве участников и задержаниях на несанкционированном мероприятии на момент публикации в ГУ МВД по региону не предоставили, сообщив, что эти данные уточняются. При этом, как следует из сообщений в соцсетях, правоохранители присутствовали на акции протеста и даже уведомили собравшихся о том, что митинг несогласованный.

Это уже второе подобное мероприятие за последнее время – первое прошло здесь же 21 ноября, однако, по неофициальным данным, собрало около 200 человек. Как и в прошлый раз, участники митинга выразили несогласие с введением системы QR-кодов, исполнив песню «Священная война», но на этот раз они также собирали подписи против соответствующего федерального законопроекта.

Напомним, 4 декабря полиция задержала двоих участников первой акции протеста против QR-кодов, прошедшей на Монументе Славы 21 декабря – активистов Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева.

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