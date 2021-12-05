В Новосибирске задержали двоих противников QR-кодов

Новосибирские правоохранители задержали двух активистов, выступивших против QR-кодов в рамках массовой акции на Монументе Славы в ноябре. Им грозит до 15 суток лишения свободы.

Полиция в Новосибирске задержала активистов Яну Дробноход и Андрея Кайгородцева, ставших участниками массовой акции протеста против системы QR-кодов на Монументе Славы 21 ноября. Само задержание состоялось 4 декабря на площади Ленина, куда новосибирцы вышли с одиночными пикетами.

Как сообщил адвокат активистов Василий Дубаков новосибирскому блогеру Тимуру Ханову на YouTube, им вменяется организация массового пребывания в общественном месте, повлекшего нарушение санитарных норм (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП), поскольку участники митинга находились на мероприятии без масок.

Решение по задержанным будет принято 6 декабря, пока же они находятся в ИВС. По инкриминируемой статье им грозит штраф либо арест на 15 суток.

Собравшиеся на акции протеста на Монументе Славы в Новосибирске 21 ноября выступили не только за отмену системы QR-кодов, но и против обязательной вакцинации. По неофициальным данным, на несанкционированный митинг вышло несколько сотен человек. Мероприятие не одобрили местные ветераны, которые отметили, что мемориал – не место для подобных акций.

Напомним, в сентябре было возобновлено уголовное дело в отношении новосибирской активистки Яны Дробноход, выступившей в поддержку экс-губернатора Харабовского края Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.