Во время 12-й сессии Совета депутатов г. Новосибирска парламентарии предложили включить в доходную часть бюджета ко второму чтению доходы от возврата долгов компаний бюджету, в том числе по аренде муниципальной земли и в адрес МУП «Горводоканал». Народные избранники назвали главных ответственных в торможении процесса взыскания возвратного долга городу, который на сегодня составляет порядка 2 млрд. рублей.

Депутаты горсовета Новосибирска в ходе обсуждения бюджета Новосибирска на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. обратили внимание на проблему преднамеренного торможения взыскания возвратных долгов в казну города от должника — группы компаний «Дискус». По мнению депутата Александра Бурмистрова, препятствовать исполнению решений судов могут конкретные лица из числа бывших руководителей службы судебных приставов региона.

«Мэрия города долги отсуживает, по ним проходят суды. А дальше что? Бездействие приставов. В прошлом созыве депутаты подписывали обращение в службу судебных приставов — ничего не движется. И вот стало понятно почему. Появилась информация официального СМИ о том, что бывший замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области перешел на работу директором УК «Плющихинский», связанной с группой компаний «Дискус» (депутат ссылается на опубликованное новостным сайтом Мультифора ТВ видео от 26 ноября под названием «Долг Джулая платежом красен?» В материале упоминается бывший замруководителя УФССП по НСО Анатолий Лебединский — «КС»). Получается, что человек зарабатывает на отношениях с крупнейшим должником, а сам руководитель службы судебных приставов не показывает эффективности в вопросе взыскания долгов, — сказал Александр Бурмистров. — И это те самые приставы, которые забирают последние копейки у пенсионеров, которые не могут справиться со своими долгами. Вопрос — есть ли здесь признаки конфликта интересов и коррупции?».

Депутат подчеркнул, что свой вопрос он адресует не к городской власти, а к Федеральной службе судебный приставов.

Депутат Игорь Украинцев также предложил активизировать процесс взыскания долгов в пользу города, а в случае непреодолимых сложностей с возвратом — передавать их коллекторам.

«Господин Жигульский (Георгий Жигульский — начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии г. Новосибирска. — «КС») сообщил, что на следующий год мы ставим в план взыскать 600 млн. рублей долга бюджету. Вопрос — почему не 2 млрд., которые возможны к взысканию? Это восемь детских садов, которые фактически один человек должен городу Новосибирску», — отметил Игорь Украинцев.

Председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский, в свою очередь, предложил заслушать руководителя службы судебных приставов региона в рамках рабочей группы по доходам бюджета, либо поставить вопрос о его выступлении на следующей сессии горсовета.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве в отношении ООО «Дискус Плюс».