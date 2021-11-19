Жители МЖК Новосибирска потребовали от властей запретить строительство торговых павильонов на ул. Высоцкого. Люди уже несколько лет ждут исполнения своих наказов депутату о создании здесь сквера для прогулок и отдыха.

В субботу, 13 ноября, сотни жители микрорайона МЖК вышли на улицу, чтобы высказать свое возмущение планами строительства торговых павильонов вместо запланированной ранее зеленой зоны.

Массовое мероприятие было оформлено как собрание жильцов дома по адресу: ул. Высоцкого, 31. Однако высказать свою позицию пришли жители и других домов. В их числе — представители ТОС, ветеранской и религиозной организаций, молодежного парламента, а также депутаты горсовета Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько, сквер на ул. Высоцкого уже несколько лет стоит в наказах его избирателей. В 2019 году территория была обозначена городской администрацией как общественная зона. Начать строительство сквера планировали весной 2022 года. Однако когда в октябре этого года около жилого дома по ул. Высоцкого, 31 снесли старые металлические гаражи, выяснилось, что по договору с мэрией Новосибирска компания ООО «Альфа Девелопмент» (по данным ЕГРЮЛ, учредитель — Александра Паршукова) разместит на освободившемся участке нестационарные торговые объекты.

«Люди голосовали за меня на выборах не за то, что я такой красивый, а чтобы я помогал им решать проблемы. Одним из наказов избирателей стал сквер на ул. Высоцкого. Но сегодня мэрия препятствует исполнению наказа, приняв решение продать землю под киоски. Отдали больше 600 кв. метров под один павильон и почти 200 кв. метров — под другой. При этом забором обнесли 6 тыс. кв. метров, полностью перекрыв нам доступ к этой территории, — рассказал Сергей Конько. — Поэтому мы с жителями подготовили обращение к главе города с двумя предложениями. Первое — расторгнуть договор и остановить строительство нестационарных торговых объектов по адресам: ул. Высоцкого, 31 и 35. Второе — сделать на этом месте сквер. Хотим услышать мнение мэра по этому поводу, потому что мнение жителей — однозначно!»

Корреспондент «Континента Сибирь» пообщался с жителями МЖК. Все опрошенные высказались за создание зеленой зоны.

«Когда сносили гаражи, нам обещали сквер. Но по факту строят очередные ларьки. Мы с мужем посчитали, сколько в нашем микрорайоне пивных. Получилось по четыре с каждой стороны дороги. Плюс они есть в каждом торговом центре, которых на нашем массиве-пятачке целых три! Зато с детьми некуда выйти погулять, покататься на коньках, самокатах, велосипедах. Даже утром пробежку сделать негде. У нас есть ТОС, который организует прогулки со спортивной ходьбой для пожилых, но место для них есть только около школы», — возмущается местная жительница Надежда.

Высадить деревья и в дальнейшем следить

за состоянием сквера готовы сами жители

Женщина — одна из участников инициативной группы, которая на прошлой неделе встречалась с главой администрации Октябрьского района Александром Колмаковым. Он пообещал создать рабочую группу и приостановить стройку до весны. Однако тем же вечером, вернувшись со встречи, жители обнаружили, что рабочие восстановили сломанное ограждение стройки…

«Остался один метод — отстаивать сквер. Если мы ничего не добьемся, то что оставим здесь своим детям, кроме этих бесконечных торговых павильонов?» — задался вопросом еще один участник собрания.

«У нас отдаленный район, мы не можем лишний раз выехать в центр, особенно в эпоху пандемии. Хотим, чтобы было хоть какое-то у нас приличное место! Выйти некуда. Лишней скамейки нет», — подхватывает другая участница мероприятия по имени Светлана.

Напомним, что комментируя сложившуюся ситуацию, глава Октябрьского района Александр Колмаков говорил, что администрация не располагает средствами на создание зеленой зоны, и надеется, что это сделает ООО «Альфа Девелопмент».

Также глава пообещал, что на рабочей группе, куда пригласят жителей, рассмотрят все варианты обустройства ул. Высоцкого. Однако жители МЖК не верят в то, что их интересы будут учтены. В качестве наглядного доказательства люди приводят участок с противоположной стороны дороги.

«Когда там устанавливали павильоны, тоже говорили, что сделают благоустройство. Ничего не сделали, потому что коммерсантам это невыгодно. Теперь там полный бардак. Постоянно бегают крысы. В прошлом году ларьки горели, несколько часов невозможно было выехать с жилмассива, — показывает рукой на другую сторону улицы местная жительница Любовь Александровна. — Из-за торговых точек нет нормального прохода к домам. За «Горожанкой» дорога сужается так, что мы ходим и бьемся лбами, как бараны».

«Я вас умоляю, какое озеленение! Поставят одну скамейку — и все! Магазинов у нас — море, аптек и ветеринарных клиник, слава Богу, достаточно. Я не понимаю, что здесь еще могут строить? У меня дочка на инвалидной коляске, мне некуда с ней выйти погулять», — вступает в разговор еще одна участница собрания.

В поддержку сквера и против торговых палаток высказались руководитель народной дружины Октябрьского района Денис Ульм и депутат молодежного парламента Новосибирской области Данил Лузгин. Представитель районной администрации, зарегистрировавшийся как участник собрания, отказался от слова.

По планам зеленая аллея должна протянуться вдоль всей ул. Высоцкого до здания церкви на пересечении с ул. Лазурной. Поддержать своих прихожан и всех жителей массива пришел настоятель Церкви святой Ефросинии Полоцкой отец Дмитрий.

«Есть такая фраза «дорога к храму». Мы хотим, чтобы дорога к храму шла не по грязи, через ларьки, а через зеленую благоустроенную зону, которая была раньше запланирована. Я сам здесь живу с рождения, и мне жалко МЖК. Только мы избавились от барахолки, как все заполонили торговые точки. Считаю, что в данной ситуации нужно услышать людей и отказаться от павильонов, не стоит такая ерунда всего этого», — призвал отец Дмитрий.

Депутат Сергей Конько уточнил, что в вопросе создания сквера его уже поддержали коллеги из Заксобрания Новосибирской области, и вопрос будет вынесен на следующую сессию регионального парламента. Депутат пообещал найти возможности финансирования строительства сквера через региональные программы. Кроме того, финансово помочь с благоустройством ул. Высоцкого готов депутат горсовета Новосибирска Александр Мухарыцин, также присутствовавший на собрании жителей.

Высадить деревья и в дальнейшем следить за состоянием сквера готовы сами жители. На сегодня им удалось собрать более 20 тыс. подписей под обращением к главе города с пожеланиями сохранить территорию ул. Высоцкого под сквер.