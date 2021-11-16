Локоть запретил ставить киоски в Новосибирске в течение месяца

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе прошедшего 16 ноября аппаратного совещания объявил мораторий на установку нестационарных торговых объектов в городе на месяц после народного недовольства, связанного с намерением бизнесменов расположить киоски на месте планируемого сквера в районе МЖК. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета 16 ноября.

Как рассказали в мэрии, за месяц Анатолий Локоть поручил проверить уже работающие в городе нестационарные объекты. При этом начать мониторинг он потребовал с микрорайона МЖК, где на прошлой неделе прошла акция протеста против установки новых киосков на улице Высоцкого.

«Проверьте сначала МЖК, Октябрьский район, далее другие районы Новосибирска и мне доложите обстановку. У меня есть личное мнение, и никто меня не переубедит — случай на МЖК показательный, системный», — заявил мэр в ходе аппаратного совещания.

По словам главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, территория МЖК уже перенасыщена торговыми объектами. Киоски работают в том числе на противоположной стороне от места, где планировалось установить новые павильоны.

«Я несколько раз ставил задачу не увеличивать, а сокращать там количество нестационарных объектов. Выглядит это всё как барахолка. На митинг вышли конкретные люди, и объяснить им, почему в этом хаосе ларьков мы ставим ещё один, я не могу! Потому что ставил совсем другую задачу. В течение месяца моё поручение должно быть исполнено. А затем посмотрим, куда двигаться дальше», — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, митинг против установки торговых павильонов на улице Высоцкого в микрорайоне МЖК прошёл в Новосибирске 11 ноября. Ранее жители попросили депутата областного Заксобрания Сергея Конько разбить на этом месте сквер. За сохранение территории новосибирцы собирают подписи на сайте change.org – их поддержали уже более двух тысяч человек.