Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве в отношении ООО «Дискус Плюс». Ранее Сибирская генерирующая компания (СГК) требовала признать строительную организацию, принадлежащую депутату горсовета Алексею Джулаю, банкротом за долги в размере 33 млн рублей.

Иск о признании застройщика микрорайонов «Плющихинский» и «Просторный» не состоятельным (банкротом) энергетики подали 24 сентября 2021 года. В исковом заявлении «в связи с наличием задолженности в размере 33 081 907 руб. 07 коп.» они просили также назначить ООО «Дискус Плюс» арбитражного управляющего.

Однако 18 октября СГК подала в АС Новосибирской области заявление об отказе от иска, что может говорить о том, что компании Алексея Джулая удалось погасить долг полностью или частично. 3 ноября Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве и принял «отказ всех кредиторов от заявленных требований».

Осень этого года ознаменовалась несколькими резонансными коммунальными авариями на теплосетях Сибирской генерирующей компании. «Континент Сибирь» узнал, чем они могут быть вызваны и как отразятся на кошельках жителей города.