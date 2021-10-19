Чем могут быть вызваны многочисленные коммунальные аварии в Новосибирске осени 2021 года, и как они отразятся на кошельках жителей города – в материале «Континента Сибирь».

Два провала, три потопа

Осень 2021 года в Новосибирске сопровождается большим количеством коммунальных происшествий, каждое из которых становится настоящим ЧП. Наглядной иллюстрацией к этому утверждению может служить авария, произошедшая 13 октября. Напомним, что в этот день в Новосибирске на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных из-за прорыва теплотрассы произошёл масштабный размыв грунта и образовался провал асфальта, в котором оказались два легковых автомобиля, а ещё один зацепился за край «пропасти» колесом. ЧП нанесло репутационный урон Сибирской генерирующей компании (СГК).

В самом происшествии никто не пострадал, но аварийный участок коммуникаций был временно отключен, в результате чего теплоснабжение перестало поступать в 21 многоквартирный дом и три больницы. В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с устранением аварии участок улицы Семьи Шамшиных от Фрунзе до Ядринцевской закрыт для передвижения автотранспорта до окончания работ. В пресс-службе СГК отметили, что ответственность компании застрахована, а автовладельцам будет компенсирован ущерб.

Позднее в этот же день случился провал тротуара у дома, расположенного по адресу улица Семьи Шамшиных, 30. Опрошенные «Континентом Сибирь» очевидцы происшествия связали второй провал с разрывом теплотрассы на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, откуда горячая вода поступила вниз по улице по бетонному желобу, в который уложены трубы теплотрассы.

Позже эту версию подтвердила и сама СГК в своем Telegram-канале: «Наряду с порывом произошла просадка тротуара по ул. Орджоникидзе в связи с дефектом на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Фрунзе – из-за того, что вода текла по каналу. Участок огорожен, к благоустройству приступим сразу после ремонта трубопровода».

Председатель ТСЖ «Дом на Орджоникидзе» Людмила Быковская сообщила «Континенту Сибирь», что в доме по адресу улица Семьи Шамшиных, 30 было проведено обследование фундаментов, лифтовых шахт, электрощитовых и других элементов его инфраструктуры на предмет повреждений и оценки ущерба. По словам собеседницы издания, на первый взгляд провал грунта не повлиял на целостность здания, но окончательно это ещё предстоит определить экспертам. Вместе с тем, председатель ТСЖ указала, что при выемке грунта для устранения последствий ЧП представителями СГК были повреждены кабели «Ростелекома».

Утром 14 октября выяснилось, что подтоплены подвалы ещё нескольких зданий Центрального района Новосибирска по адресам: Орджоникидзе, 47, Орджоникидзе, 38 (бизнес-центр «Партнер»), Орджоникидзе, 40.

Представитель компании «Дом-Сервис», в управлении которой находится дом по адресу Орджоникидзе, 47, рассказал, что электроснабжение в здании не отключалось, а вода откачивалась с 8.00 14 октября: «У нас сработали автономные дренажные насосы. Воду откачивали с 8 часов утра. Но автономные насосы не справились, и пришлось подключать дополнительные. 25 сантиметров был уровень воды. Пострадали собственники офисных помещений, находящихся в подвале».

Наиболее пострадавшим оказался БЦ «Партнер», где уровень воды в подвале достиг порядка 80 сантиметров и директору бизнес-центра, из опасений замыкания электропроводки, пришлось просить электроснабжающую организацию временно обесточить здание.

Директор бизнес-центра «Партнер» Владислав Сафонов сообщил «Континенту Сибирь»: «14 октября, во втором часу ночи, сотрудники «Сибэко» (подразделение Новосибирского филиала СГК) подали давление и запустили горячую воду, дабы отрапортовать, что все хорошо. Прорыв тот, видимо, не был устранен сразу, потому что к нам пошла вода».

Он уточнил, что в здании бизнес-центра через верхнюю парковку затопило нижнюю. По его словам, в результате происшествия крыльцо здания просело на 10 сантиментов, около него появились провалы в асфальте. Зафиксированы повреждения керамогранита, разбиты два стекла вентилируемого фасада.

Представители пресс-службы СГК, комментируя новую аварию, сообщили, что был выявлен дефект на внутриквартальной трубе диаметром 200 мм вблизи бизнес-центра на ул. Орджоникидзе, 38. «Поврежденный участок перекрыт, бригада уже находится на месте. В контуре отключения два жилых дома», – отметили в СГК.

Руководитель регионального направления «Сибирь» компании CTI (арендатор БЦ «Партнер») Станислав Титов подтвердил «Континенту Сибирь», что по поступившей к нему информации ЧП нарушило планы большинства арендаторов бизнес-центра: «Мне сообщили, что БЦ 14 октября не работает. Все перетянуто лентами, охранник на входе всех разворачивает. Света и отопления нет».

Компания «Альфа Страхование», являющаяся одним из крупных арендаторов БЦ «Партнер», разместила на здании бизнес-центра объявление, согласно которому клиентам из-за неработающего офиса рекомендовалось заявлять о ДТП в офисах компаний-партнеров, а по вопросам полисов обращаться по указанным номерам контактных телефонов.

Также «Континенту Сибирь» удалось узнать, что в зданиях на Орджоникидзе, 40 и Военная, 4 временно отсутствовало отопление, как и в двух упомянутых выше жилых домах и БЦ «Партнер».

15 октября подача теплоснабжения была возобновлена (для бизнес-центра «Партнер» по временной схеме – «КС»), воду из подвалов зданий откачали, а электроснабжение бизнес-центра «Партнер» было восстановлено. Директор бизнес-центра Владислав Сафонов сообщил, что намерен добиваться компенсации от СГК: «Мы будем требовать компенсацию в обязательном порядке, однако, чтобы что-то требовать, нужно определить и уточнить результат бедствия. Вода ушла, мы сейчас с линейкой отфотографируем уровень, чтобы это было точно понятно, и начнём уборку на нижней парковке».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию сообщили, что по факту происшествия в полицию поступило заявление, проводится проверка. В прокуратуре региона также уточнили, что всем выявленным фактам ущерба будет дана оценка в рамках проверки, которую ведомство накануне анонсировало после коммунальной аварии на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных.

Кризис отрасли или желание заработать?

Сибирская генерирующая компания, комментируя аварию на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, в своем Telegram-канале не преминула обозначить видение причин аварии: «Труба, на которой случился дефект, была проложена 54 года назад. Гидравлические испытания этим летом она выдержала, а подачу теплоносителя – нет. К сожалению, на трубах с высоким износом это нередкий случай».

Как раз в день резонансного ЧП с провалившимися автомобилями на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты Законодательного собрания Новосибирской области депутаты обсуждали инициативу муниципалитета и СГК о переводе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по аналогии с Красноярском и Барнаулом. Сибирская генерирующая компания предложила применить в Новосибирске схему «альтернативной котельной», которая может повлечь за собой рост тарифов на теплоснабжение для жителей города.

Как ранее писал «Континент Сибирь», начальник департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев в своём докладе на этом заседании также сделал акцент на проблеме устаревания теплосетей города: «Во время нашей подготовки к отопительному сезону мы выявляем все больше дефектов. Их общее количество за год на сегодня составляет 4000. По сути, сейчас ремонтируются сети, которые по всем техническим нормативам должны давно быть заменены, а мы пытаемся продлить их срок. Именно поэтому перекладка сетей – это основная задача на сегодня. Но пока ее исполнить невозможно из-за отсутствия средств. Если не принять кардинальных решений сейчас, мы будем все хуже входить в отопительный период».

Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков добавил, что переход на «альтернативную котельную», позволит в ближайшие десять лет привлечь в бюджет города дополнительно порядка 15 миллиардов рублей, которые как раз и будут направлены на перекладку тепловых сетей. Но, исходя из приведённых им цифр, для этого стоимость гигакалории тепла должна вырасти более, чем вдвое. «При благоприятном развитии событий, при принятии этого предложения, мы рассчитываем войти в ценовую зону с 1 июля 2022 года. Сейчас тариф за Гкал тепла составляет 1339 рублей без НДС и 1505 рублей с НДС, со второго полугодия 2022 года он составит 1606 рублей с НДС и плавно, за 10 лет тариф вырастет до 3450 рублей за Гкал с НДС», – заявил Колмаков.

Множественные аварии на теплосетях, происходящие в сентябре-октябре 2021 года в разных местах Новосибирска, на первый взгляд иллюстрируют изношенность теплосетей и недофинансирование отрасли. С 22 сентября энергетики начали подавать тепло в многоквартирные жилые дома Новосибирска, но первые порывы теплосетей произошли ещё при подключении к теплоснабжению школ, поликлиник и других объектов социальной инфраструктуры. Так, 21 сентября СГК сообщила: «Запуск тепла в случае с изношенными трубами не всегда проходит спокойно. Сегодня обнаружили дефект на магистральном трубопроводе по улице Космическая в Ленинском районе. Срочно меняем 50 метров трубы диаметром 500 мм под – трамвайными путями. На время ремонта пришлось отключить горячее водоснабжение 69 многоквартирных домов и 10 детских образовательных учреждений».

24 сентября обнаружился провал между домами № 20 и № 22 на улице Планировочной в Ленинском районе. Позднее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о порывах теплотрасс на Горском жилмассиве и в районе улицы Ватутина. 7 октября кипяток появился в провале на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, 11 октября на улице Ватутина, 49, 12 октября – на улице Кропоткина. А к исходу 14 октября к ЧП на улицах Семьи Шамшиных и Орджоникидзе добавились два порыва теплотрасс на улице Нарымской и один – на улице Лазарева в Дзержинском районе.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка в комментарии «Континенту Сибирь», выразил мнение, что оператор теплосетей недостаточно хорошо готовился к отопительному сезону 2021 года до его наступления: «К отопительному сезону нужно готовиться вовремя. А то, что сейчас происходит, конечно, из ряда вон выходящие случаи».

Директор центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Новосибирского государственного университета Александр Люлько, с июля 2014 по март 2021 года возглавлявший департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что определённые претензии к эффективности работы СГК возникали и ранее.

«Муниципалитет Новосибирска заключил два концессионных соглашения с «Сибэко» (дочерняя структура СГК), одно – по тепловым сетям, второе – по котельным. Департамент промышленности обнаружил, что соглашения не выполняются в полном объёме. В начале 2020 года мы обратились в банк с запросом по стопроцентному обеспечению банковских гарантий (банк выступал перед муниципалитетом гарантом исполнения концессии со стороны СГК – «КС») в пользу муниципалитета в объеме примерно 19 миллионов рублей из-за нарушений в выполнении этих соглашений со стороны «Сибэко». Банк, изучив наши документы, полностью удовлетворил требования, и деньги в муниципалитет поступили», – рассказал экс-глава департамента об одной из таких претензий.

Александр Люлько также отметил, что после упомянутого случая ситуация с исполнением условий концессии не улучшилась: «Тогда летом 2020 года мы выступили инициаторами подачи документов на расторжение существующих концессионных соглашений. «Далее, муниципалитет подал в суд на «Сибэко» за нарушение концессионных соглашений с требованием оплаты штрафных санкций. В результате «Сибэко» выплатило муниципалитету около 350 миллионов рублей».

Количество аварий на тепловых сетях, резко возросшее как раз по окончании выборов 2021 года в Госдуму РФ, заставляет задаться вопросом: не было ли избыточное давление целенаправленно подано в магистрали теплосетей оператором в рамках «акции устрашения»? Картина массовых аварий с живописными кадрами торчащих из провалов автомобилей удивительно кстати появилась перед глазами новосибирцев во время очередного обсуждения темы роста тарифов. Демонстрационный характер аварийных событий является конспирологической гипотезой, однако в России конспирология довольно популярна. Разом наступившие многочисленные прорывы трубопроводов и провалы грунта порождают катастрофические ожидания и фактически припирают к стене власти города и региона. Что им остаётся дальше на таком-то фоне, кроме как пойти навстречу любым пожеланиям энергетиков? Болезненный перевод Новосибирска на тарификацию по схеме «альтернативной котельной» было нецелесообразно затевать в 2019 году из-за выборов мэра, в 2020 году из-за пандемии и выборов в Законодательное собрание Новосибирской области и городской совет областного центра, а на протяжении большей части 2021 года – из-за выборов в Госдуму РФ. Сейчас – политическая пауза и самое время. В версию нагнетания драматизма вполне укладывается и беспрецедентный октябрьский трёхдневный сбой в работе серверов СГК, подтвердивший тревожный тезис, что «в энергосистеме всё сыпется».

Эксперты из сферы энергетики на условиях анонимности в разговоре с «Континентом Сибирь» отметили, что в качестве основной причины происходящих сегодня в Новосибирске множественных аварий так же усматривают повышение эксплуатантом температуры и давления теплоносителя в трубопроводах. Но видят в этом несколько иной мотив. «СГК добилась вывода из эксплуатации в Новосибирске части котельных, работающих не на угле, дабы увеличить закупки бурого угля на разрезе, принадлежащем тем же собственникам, что и сама Сибирская генерирующая компания. И из-за вывода ряда котельных из эксплуатации, для того чтобы обеспечить температурный режим, оператору теплосетей теперь нужно подавать в них теплоноситель с существенно большими температурой и давлением. А это повышает нагрузку на и без того изношенные теплосети, которые затем рвутся», – поделился мнением один из собеседников «Континента Сибирь». В июле 2021-го депутат горсовета Наталья Пинус предупреждала об угрозе роста энергоаварийности, обещая «написать об этом в Следственный комитет и ФСБ».

Некоторые депутаты Заксобрания региона также высказали обоснованные сомнения в том, что «альтернативная котельная» поможет отремонтировать требуемые объёмы теплосетей. В частности, депутат Евгений Смышляев на прошедшем 13 октября заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты Законодательного собрания Новосибирской области задался вопросом: «16,5 миллиарда – на перекладку сетей. А первичны деньги или километры? Чтобы не получилось, что через пять лет цены изменились, и не хватило нам на это». Депутат Вячеслав Илюхин также проявил определённый скепсис к быстрым изменениям, указав, что за последние 16 лет уровень износа теплосетей в Новосибирске всегда называется в размере 70-75 процентов.

По мнению Александра Люлько, альтернативой повышению тарифов на теплоснабжение могло бы стать применение СГК инновационных технологий «умного города», позволяющих, к примеру, в разы более эффективно отслеживать износ теплосетей и своевременно купировать прорывы.

«С 2015 года наш департамент промышленности совместно с институтами СО РАН, НГУ и другими вузами города проводил форум «Городские технологии». На этом форуме ежегодно представлялись более 150 различных технологий по «умному городу». В частности, геосканер. Это прибор, разработанный в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН группой во главе с академиком Михаилом Эповым. Он позволяет «видеть» вглубь земли на 50 метров. Нами и учеными из Академгородка неоднократно высказывались предложения при помощи геосканера (установленного на квадрокоптере – «КС») регулярно обследовать дорожное покрытие, под которым проходят теплосети, на предмет обнаружения возможных пустот под ними», – рассказал об одной из таких технологий собеседник «Континента Сибирь».

Александр Люлько выразил сожаление, что технология бесконтактного исследования подземных коммуникаций мегаполиса при помощи геосканера так и не была принята на вооружение эксплуатантами теплосетей, отметив, что она могла бы помочь избежать аварии, произошедшей 13 октября на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных.

«Континент Сибирь» обратился за комментариями в пресс-службу Сибирской генерирующей компании, но к моменту выхода публикации не получил ответа компании. Редакция будет следить за развитием событий.