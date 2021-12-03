Диалог бизнеса и власти состоится на новосибирском форуме предпринимателей 

16 декабря в отеле «Domina» по улице Ленина, 26 в Новосибирске состоится ежегодный Новосибирский предпринимательский форум. Участие в мероприятии смогут принять более 600 предпринимателей, представителей власти и деловых общественных организаций.

Основной целью мероприятия является создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса.

Участие в форуме примут, в частности, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, министр экономического развития региона Лев Решетников, уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат и другие.

В программе форума запланирована работа восьми дискуссионных площадок: «Роль бизнес-сообществ в решении проблем предпринимательства», «Современные тренды интернет-маркетинга», «Предприниматель будущего. Развитие и поддержка студенческого предпринимательства в Новосибирске», «Современный образ деловой женщины», «Ресурсы и стандарты новосибирского гостеприимства в свете участия города в событиях федерального масштаба», «Актуальные вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске», «Tech Up. Развитие и поддержка технологических стартапов в Новосибирске», «Инвестиционная деятельность как инструмент развития бизнеса».

Регистрация на участие в форуме открыта до 14 декабря. Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-74 или по адресу электронной почты: YAGremilova@admnsk.ru

Организатор: департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в партнерстве с ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», с региональными органами исполнительной власти, общественными предпринимательскими объединениями города Новосибирска и общественными организациями, представляющими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска.