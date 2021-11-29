Новосибирская область планирует развивать культурное сотрудничество с Сирией

Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает в Сирии. Цель визита — развитие сотрудничества в сфере культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прибыл в Сирию. Губернатор Андрей Травников и министр культуры Сирийской Арабской Республики (САР) Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества.

Губернатор поблагодарил министра за помощь в организации культурной миссии и отметил, что Новосибирская область богата традициями оперного, балетного, драматического, изобразительного искусства, существуют серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере культуры по разным направлениям.

Так, в частности, Сибирский русский народный хор посещает столицу Сирии Дамаск уже во второй раз во время гастролей.

«Новосибирский коллектив горячо принимают в столице Сирии, универсальный язык народной песни и танца позволяет преодолевать языковой барьер, укрепляет дружеские, партнерские отношения между странами и регионами», — сообщили в пресс-службе правительстве Новосибирской области.

Андрей Травников предложил подключить к культурному сотрудничеству и музеи. Например, продемонстрировать новосибирцам сирийские культурные и исторические ценности, а в Сирии организовать выставку сибирских художников. Кроме того, глава Новосибирской области рассказал о сибирских археологах, чей профессионализм мог бы пригодиться при раскопках на богатой историей сирийской земле.

В первый день работы делегации в Сирии губернатор также встретился со специальным представителем президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, чрезвычайным и полномочным послом РФ в САР Александром Ефимовым.

Напомним, в Новосибирске может появиться Генконсульство Республики Кореи. По словам генконсула Республики Кореи Ким Сё Уна, этот вопрос находится на рассмотрении. Кроме того, в связи с ситуаций с коронавирусом в Новосибирской области готовятся платно вакцинировать от заболевания сотрудников консульств и иностранных граждан.