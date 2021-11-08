Стали известны параметры вакцинации иностранцев в Новосибирской области

В Новосибирской области готовятся платно вакцинировать от коронавируса сотрудников консульств и иностранных граждан, работающих на территории региона.

Проект соответствующего приказа за подписью министра здравоохранения региона опубликован на портале электронной демократии Новосибирской области. Как следует из проекта документа, иностранцам будут ставить прививку вакциной «Спутник Лайт».

Вакцинацию планируют проводить на возмездной основе. Оплачивать процедуру, исходя из документа, будут работодатели, у которых работают иностранные граждане. Стоимость процедуры пока определяется, цена самого «Спутник Лайт» составляет 342 рубля. В Москве процедура вакцинации одного иностранного работника сегодня составляет 1,3 тыс. рублей.

Планируется, что ставить прививки будет отдельная бригада медиков для того, чтобы разделить потоки прививающихся иностранцев и граждан РФ. Предположительно, прививать иностранцев будут в городской клинической поликлинике №1 на Серебренниковской, поликлинике № 16 (1-й переулок Пархоменко) и Обской центральной городской больнице.

Напомним, по последним данным регионального минздрава за прошедшую неделю в Новосибирскую область поступило 1 млн 227 тысяч 775 комплектов доз вакцины, последнее поступление было 5 ноября – 5 850 доз «Гам-КОВИД-Вак». Всего, с начала вакцинации первым компонентом привито 970 тыс. 307 новосибирцев, закончили вакцинацию 831 тыс. 055 человек. Жителей старше 60 лет от коронавируса привито 330 тыс. 155 человек