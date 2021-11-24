Доля вакансий на «удаленке» в Новосибирске достигла максимума с начала пандемии COVID-19

В Новосибирске зафиксировали максимальное число вакансий для удаленной работы с начала пандемии коронавируса — оно составило 6,7% от общего числа свободных рабочих мест, сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Доля вакансий на «удаленке» в Новосибирске достигла своего максимума с начала пандемии коронавирусной инфекции. Если в мае прошлого года их доля составляла 5,9% от общего числа предлагаемых мест, то за полтора года она выросла до 6,7%.

«Максимальная доля вакансий, предполагающих дистанционную занятость в Новосибирске, зафиксирована как раз в ноябре 2021 года и равняется 6,7% от общего количества вакансий. В октябре 2021 этот показатель в городе был равен 5,5%, что на 0,5 п.п. меньше, чем год назад (6%)», — указано в сообщении.

Схожая тенденция наблюдается в ряде других регионов Сибири. Так, если в мае 2020 года в Красноярске доля вакансий для удаленной работы составила 2,9%, то в ноябре текущего года показатель вырос до 6%. Месяцем ранее число таких вакансий было на 1, 6% ниже, чем сейчас (4,4%). В Омской области в ноябре 2021 года доля вакансий для удаленной работы составила 6,3%, когда в октябре показатель равнялся 5,3%. В мае 2020 года число удаленных вакансий составляло 3,4%.

«Большую часть вакансий на «удаленке» сегодня составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. Основные работодатели — крупные столичные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании», — указано в исследовании.

По данным исследования, на рост числа таких вакансий мог повлиять переход московский работодателей на подбор удаленных сотрудников в регионах. Уточняется, что в настоящее время в столице количество удаленных вакансий самое низкое среди городов-миллионников — 1,5%. При этом в мае 2020 года в Москве этот показатель составлял 5,1%. В целом по России доля открытых удаленных вакансий в ноябре 2021 года составляет 19,4%, когда в мае прошлого года их количество было в три раза меньше об общего числа предлагаемых мест — 5,7%.

По мнению аналитиков SuperJob, с принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях в регионах произойдет дальнейший рост числа вакансий с дистанционным типом работы.

Напомним, в сентябре текущего года задолженность по зарплате в Новосибирской области составляла 21,4 млн рублей. Всего в регионах Сибири размер просроченной задолженности по зарплате составил 207, 9 млн рублей.