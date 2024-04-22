Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, растет ли спрос на специалистов со знанием китайского языка, а также — в каких регионах страны они наиболее востребованы. В топ, помимо столицы и приграничного с Китаем региона, вошла и Новосибирская область.

В первом квартале 2024 года количество вакансий для специалистов со знанием китайского языка в России выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За три месяца компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений по всей стране, а самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (более 3 тысяч вакансий и 37% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 1 тысячи вакансий, 12%). В пятерку лидеров также вошли Московская область (более 400 вакансий, 4%) Приморский край (более 400 вакансий, 4%) и Новосибирская область (более 340 предложений, 4%). Стоит отметить, что спрос на таких специалистов за год вырос в Новосибирской области на 52% год к году.

Чаще всего специалистов со знанием китайского языка искали компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД», «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование», «Строительство, недвижимость», «Услуги для бизнеса» и «Сельское хозяйство».

При этом самыми востребованными стали переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.

Чаще всего работодатели рассматривают на такие позиции кандидатов с опытом: в 52% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от 1 до 3 лет, 19% — от 3 до 6 лет, 3% — более 6 лет. Преимущественно компании предлагают кандидатам со знанием китайского языка полную занятость (95%), 3% – частичную занятость и в 1% вакансий — проектную работу.

Медиана предлагаемой китаистам зарплаты в первом квартале 2024 года в Новосибирской области составила 87,5 тысяч рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, но это меньше, чем по стране, где медиана равна 98 тысячам рублей. А самые высокие зарплаты специалистам со знанием китайского языка в этом году готовы платить работодатели в Москве — 114,9 тыс. рублей, в среднем.

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