Свыше 207 млн рублей работодатели задолжали сотрудникам в Сибири

Размер просроченной задолженности по зарплате в регионах Сибири составил 207, 9 млн рублей, сообщает Сибирский окружной информационный центр по ссылкой на данные Росстата.

На 1 сентября 2021 года суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в субъектах Сибирского федерального округа составил 207,9 млн рублей, что в три раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уточняется, что значительное сокращение долгов отмечается в Кемеровской и Новосибирской областях.

При этом данные регионы лидируют по показателям просроченной задолженности по зарплате в Сибири. Так, наибольший размер долга по заработной плате сформирован в Кемеровской области — долги в регионе достигли 99, 8 млн рублей. На втором месте находится Красноярский край (45,5 млн рублей), на третьем — Новосибирская область (21,4 млн рублей).

«Больше половины всей задолженности — на предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства», — уточняется в сообщении.

Напомним, по данным Новосибирскстата, 90% задолженности по зарплате в Новосибирской области приходится на четыре предприятия: ООО «Посевнинский завод спецтехники», ФГУП «Опытный завод», АО «Байкальская строительная компания», МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области.