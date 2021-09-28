Названы крупнейшие должники по зарплате в Новосибирской области

Задолженность по зарплате в Новосибирской области составляет 21,4 млн рублей. Почти 90 % долга приходится на четыре предприятия.

Новосибирскстат обнародовал данные о просроченной заработной плате в регионе. Несмотря на то, что общая сумма долга сокращается, на 1 сентября текущего года она составила 21,4 млн рублей. 17,3 млн рублей из этой суммы – невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2020 году или ранее. По данным статистики, всего работодатели должны 298 сотрудникам. Таким образом, в среднем, на каждого работника приходится 71,9 тыс. рублей долга.

Около 90% долгов приходится на четыре предприятия: ООО «Посевнинский завод спецтехники», ФГУП «Опытный завод» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»), МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений).

В статистике на первое августа текущего года предприятий было больше. Суда по данным статистического ведомства, из «черного списка» выбыли ЗАО «Феникс-88» (производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры), а также ООО «Компания Холидей Производство», находящаяся сейчас в процессе банкротства.

Напомним, в марте текущего года Новосибирскстат опубликовал данные по средним зарплатам в регионе. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Новосибирской области стали работники IT-сферы, финансов и страхования, а также научной и технической деятельности. По данным аналитиков, среднемесячная заработная плата за январь-декабрь 2020 года в Новосибирской области составила 41,1 тыс. рублей, по СФО в целом размер средней зарплаты оказался равен почти 43,9 тыс. рублям.