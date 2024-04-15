По данным исследования онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, на рынке труда Новосибирской области за последний год произошли изменения: соискатели стали чаще публиковать резюме с запросом на работу в сферах медицины и ИТ, а количество желающих работать в торговле заметно сократилось.

По итогам марта активность соискателей из Новосибирской области выросла на 2,5% относительно аналогичного месяца прошлого года. Для сравнения, в целом по стране количество открытых и обновленных резюме увеличилось за тот же период на 4,4%.

Заметнее всего в Новосибирской области выросла активность соискателей в сферах медицины (+7% резюме в марте 2024 по сравнению с мартом 2023), добычи сырья (+6,7%), ИТ (+6,6%), стратегий и инвестиций (+6,3%), юриспруденции (+5,3%) и сельского хозяйства (+4%).

Уровень интереса соискателей к работе в ряде других направлений занятости, напротив, снизился — желающих поработать в розничной торговле стало на 22% меньше относительно марта 2023, количество резюме от людей, ищущих себе работу в страховании, упало на 17,7%, спад также наблюдается в сфере административного персонала (-13,7%) и автобизнеса (-11,5%).

Также отмечается, что в марте чаще всего соискатели из Новосибирской области рассматривали работу в сфере продаж – на нее приходится 18% от всех открытых и обновленных резюме в регионе, на втором месте – рабочие профессии (17%), а на третьем — работа в сфере транспорта и логистики (14%).

Ранее мы рассказывали, что врачи и фармацевты, по итогам февральского исследования, возглавили топ дефицитных специалистов в Новосибирской области.