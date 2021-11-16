Более тысячи заявок поданы от потенциальных волонтеров на участие в мероприятиях МЧМ-2023  в Новосибирске

В Новосибирской области продолжается заявочная кампания по привлечению волонтеров на мероприятия молодежного первенства мира по хоккею в 2023 году (МЧМ-2023), сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявочная кампания по привлечению волонтеров стартовала 30 сентября одновременно в Новосибирске и Омске. Уже сейчас 1061 заявка подана от потенциальных участников мероприятий МЧМ-2023. Интерес к волонтерской программе проявляют не только жители России, но и граждане иностранных государств.

«Уже приняты анкеты из Германии, Казахстана, Португалии, США, Швеции и Демократической Республики Конго. Как сообщили на оперштабе по подготовке и проведению первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, к этим странам добавились Иран, Мексика, Украина, Беларусь. Всего подана 1061 заявка», — указано в сообщении.

По словам генерального директора АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимира Тукмачева, в адрес Федерации хоккея России (ФХР) направлена Концепция волонтерского сопровождения первенства мира, которая включает все организационные мероприятия – от старта заявочной кампании по набору волонтеров до их осуществления деятельности во время проведения мероприятий первенства.

Уточняется, что Новосибирская области планирует привлечь 600 волонтеров, которые будут встречать гостей и участников МЧМ-2023, сопровождать национальные сборные команды, оказывать медицинскую и информационную помощь гостям, лингвистическую поддержку и другое. Работа волонтеров спортивного события будет организована по 21 функциональному направлению.

Прием заявок на участие в МЧМ-2023 в качестве волонтеров будет осуществляться в течение первого полугодия 2022 года. Принять участие в событии могут жители Новосибирска от 16 лет, а также жители муниципальных образований Новосибирской области и других регионов Российской Федерации от 18 лет. Подготовка к предстоящему чемпионату мира находится на контроле правительства Новосибирской области.

Напомним, Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске зимой 2022-2023 годов. Матчи спортивного события состоятся на новой Многофункциональной ледовой арене.