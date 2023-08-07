Как сообщают власти региона, за июль участники экологических субботников в Красноярском крае освободили береговые линии от 600 кубометров мусора, а общая протяженность очищенных руками добровольцев прибрежных зон с весны этого года превысила 500 километров. Информация об этом появилась на официальном портале Красноярского края.

Как сообщается, участниками мероприятий по уборке берегов водоемов от мусора, проводимых в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» за прошлый месяц стали свыше двух тысяч человек. Они привели в порядок более 200 км. прибрежной полосы.

Всего же с апреля 2023 года на эко-субботники выходило более 7 тысяч жителей края на территории 50 муниципальных образований. Совместными усилиями они очистили не менее 500 км берегов различных водоемов, собрав на них свыше полутора тысяч кубических метров отходов.

Ранее мы сообщали, что администрация Красноярска получила двухмиллионный иск от Росприроднадзора за загрязнение реки сточными водами.