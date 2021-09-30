Волонтёров для молодёжного хоккейного чемпионата начали набирать в Новосибирской области

В Новосибирской области начался сбор заявок на участие в организации и проведении Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в областном центре в 2023 году. О старте заявочной кампании для волонтёров рассказала заместитель министра физической культуры и спорта региона Марина Курносова на пресс-конференции в четверг.

Как напомнила замминистра, чемпионат стартует 26 декабря 2022 года. В первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финалы, открытие и закрытие. Один из важнейших этапов подготовки к мероприятию — работа с будущими волонтёрами.

Подать заявку на участие в подготовке к чемпионату в качестве волонтёра жители региона могут с 30 сентября.

«В рамках подготовки к чемпионату созданы федеральный и региональный организационные комитеты, а также штаб по подготовке к первенству, в регионе подготовка идёт в соответствии с планами мероприятий. Один из важнейших этапов проводимой правительством Новосибирской области работы по подготовке к МЧМ-2023 – организация деятельности волонтёрского корпуса чемпионата. Волонтёры – это люди, у которых огромное сердце, они способны оказать огромную организационную поддержку при проведении соревнований. В регионе очень сильный волонтёрский корпус, и мы подготовимся встречать участников и гостей на высоком организационном уровне. Всего на первенстве будет задействовано порядка 600 волонтёров, они будут работать на 21 функциональном направлении», – рассказала Марина Курносова.

Замминистра рассказала, что функциональные направления будут действовать по четырём основным группам. Это 418 волонтёров общего профиля (для работы с разными клиентскими группами), 68 волонтёров-специалистов (для организации направлений, где нужны специальные знания – медицинские специалисты, переводчики, представители СМИ), 30 спортивных волонтёров (для работы непосредственно на спортивном объекте, к примеру, на подготовке льда) и 80 городских волонтёров (для работы с гостями чемпионата в городе, в том числе, по ориентированию, организации потоков, проведению экскурсионных программ).

Все добровольцы пройдут обязательное обучение. Образовательные программы состоят из четырёх блоков, в том числе компетентностный и функциональный, а также тренинг на объектах.

Как отметил генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачёв, для волонтёров будут предусмотрены бесплатные сервисы, в том числе транспорт, питание и форма, а для иногородних и иностранных добровольцев – ещё и проживание. Волонтёры также смогут участвовать в мероприятиях вместе со знаменитыми спортсменами. Кроме того, предусмотрено награждение лучших добровольцев, а также ряд материальных поощрений в виде купонов на скидки и сувенирной продукции.

Подготовка волонтёров к участию в МЧМ-2023 началась порядка двух лет назад, подчеркнула руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтёрский корпус Новосибирской области» Анна Шубина. Отправной точкой старта заявочной кампании для добровольцев станет открытие в Новосибирске арт-объекта с символикой чемпионата.

Напомним, на днях в строящемся к чемпионату ледовом дворце начали монтировать витражные стёкла.