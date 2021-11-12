Около 110 млн рублей господдержки в 2021 году получили новосибирские мукомолы и хлебопеки

В рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров 19 хлебопекарным и мукомольным предприятиям Новосибирской области направлено 109 млн рублей средств государственной поддержки. Лимит субсидий текущего года использован в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности на основании федеральных мер поддержки предоставлены субсидии в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Мукомольным предприятиям области предоставлена компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, хлебопекарным – компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Так, в текущем году семи организациям мукомольной промышленности направлено субсидий на общую сумму 63,4 млн рублей, 12 хлебопекарным предприятиям – 45,6 млн рублей.

Добавим, что в 2021 году государственную программу пополнили сразу пять новых мер поддержки, направленных на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных изделий, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, на производство и реализацию зерновых культур, на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов.