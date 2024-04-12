Республика Тува получит дополнительные средства по индивидуальной программе социально-экономического развития региона. До 2030 года на эти цели планируется выделить 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Созданы новые точки роста в сельском хозяйстве, промышленности, туризме. Инвесторы уже вложили 1,8 млрд рублей в проекты, еще 1 млрд инвестируют до конца года. Появилось более 500 рабочих мест. Благодаря реализации программы и ее комбинированию с другими механизмами поддержки Тува вышла на темпы выше среднероссийских. В 2 раза быстрее, чем в стране, снижался уровень бедности, в 3 раза — безработица. В 3 раза быстрее росли доходы населения. Президент поддержал наши подходы по продлению индивидуальных программ развития. Это значит, Тува получит еще 6 млрд до 2030 года. Важно, чтобы регион выполнил свои обязательства по первому этапу — ввел все объекты до конца этого года», — приводит пресс-служба ведомства слова министра экономического развития России Максима Решетникова.

Сообщается, что в ходе поездки в республику Максим Решетников посетил предприятия, которые получили поддержку в рамках ИПР. В их числе мясной комбинат, который планируется запустить в этом году, а также цех по первичной обработке шерсти, для которого уже закуплено 864 тонны сырья.

Кроме этого, в регионе готовится к запуску мебельная фабрика, продукция с которой должна увеличить предложение в магазинах и снизить уровень цен. Это особенно актуально при росте ввода жилья в эксплуатацию: за 2023 год в Туве он превысил 172 тысячи квадратных метров. Этому поспособствовал и комплекс мероприятий индивидуальной программы развития: были спроектированы и возведены объекты инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, модернизированы производства кирпича и железобетонных изделий, а также запущено производство резиновой плитки и брусчатки из вторсырья.

О том, что глава российского Минэкономразвития посетит СФО с рабочим визитом, «Континент Сибирь» писал в середине недели. Помимо Тувы Максим Решетников посетит Новосибирскую область — в частности, глава федерального министерства прочтет лекцию об искусственном интеллекте в Новосибирском государственном университете (НГУ).