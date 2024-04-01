Правительство Новосибирской области прорабатывает программу поддержки отраслевых приоритетов экономики

В Новосибирской области будут оказывать отраслевую поддержку предприятиям в рамках госпрограммы по научно-технологическому развитию региона. Соответствующий документ разрабатывается в региональном правительстве.

Министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев на XVIII отчётно – выборной конференции Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий (МАРП) рассказал, что областное правительство приступило к составлению программы отраслевой поддержки предприятий.

«Мы обсуждали концепт программы (научно-технологического развития — «КС») с губернатором и почти всеми региональными министрами. Помимо сборки научного потенциала, имеющихся инструментов по всем министерствам, здесь есть необходимый для нашего совместного обсуждения аспект — это отраслевые приоритеты», — сообщил Вадим Васильев, пригласив к разработке программы представителей промышленных организаций. По его словам, предложения требуется подготовить к 15 апреля.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года стало известно, что разработка госпрограмм по поддержке научно-технологического развития России «уходит» на региональный уровень. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что к 30 апреля разработку проектов документации должны завершить 20 «пилотных» регионов, а в дальнейшем этот механизм будет масштабирован на все субъекты, где работают руководители по научно-технологическому развитию. Председатель комиссии госсовета РФ по направлению «Наука», губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что изначально «пилотных» субъектов было 10, эта инициатива обсуждалась на площадке форума «Технопром» в августе 2023 года. Комментарии главы региона приводит пресс-служба Миннауки РФ.

Напомним, что стала известна причина задержания директора новосибирского «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова.