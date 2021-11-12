Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке пяти пассажирам в Новосибирске

Суд назначил штраф АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за отказ пяти пассажирам в перевозке, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией S7 было выявлено Новосибирской транспортной прокуратурой. Установлено, что 31 июля авиакомпания отказала в перевозке рейсом № 5225 из Новосибирска в Читу пяти пассажирам с билетами.

Вместо них на борт воздушного судна были приняты пять трансфертных пассажиров, потерявшие стыковку до Читы и ранее не вылетевшие из аэропорта иным рейсом. В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении.

«В этой связи прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Судом назначен штраф в размере 30 000 рублей», — указано в сообщении.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске в аэропорту Толмачёво более чем на 12 часов задержали рейс авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.