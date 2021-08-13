В отношении S7 возбудили дело за отказ пассажирам в перевозке

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) за отказ пассажирам в перевозке, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дело об административном правонарушении заведено по части 2 ст.14.4 КоАП РФ («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований»).

«31.07.2021 в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией неправомерно отказано в перевозке рейсом № 5225 по маршруту Новосибирск – Чита пяти пассажирам, имеющим авиабилеты, в связи с принятием к перевозке пяти трансферных пассажиров, потерявших стыковку до города Чита и ранее не вылетевших иным рейсом», — уточняется в сообщении.

Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и принятии мер по недопущению аналогичных ситуаций в будущем.

Напомним, в конце июня управление «Т» службы экономической безопасности ФСБ России задержало главу летного директората S7 Airlines Мансура Бадракова. Топ –менеджера компании подозревают в подкупе.