Вынесен приговор экс-директору новосибирского НИИТО

Суд вынес приговор экс-директору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаилу Садовому. Дело о хищении 1,3 млрд рублей рассматривалось в особом порядке.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л.Цивьяна Михаила Садового к четырём годам и двум месяцам колонии общего режима, а также штрафу в 620 тыс. руб. по статьям о растрате и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ; пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Михаилу Садовому также в течение двух дет запрещается занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных бюджетных учреждениях.

Оглашение приговора состоялось 11 ноября, сообщает прокуратура Новосибирской области. Как отмечают в надзорном ведомстве, уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку фигурант ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным суда, в 2009-2017 годах Садовой вместе с сотрудниками НИИТО и руководителями коммерческих организаций привлёк подконтрольные ему фирмы, которым были созданы условия для победы при проведении госзакупок. Экс-директор учреждения совершал фиктивные сделки купли-продажи, завышая их стоимость на торгах.

«В результате заключения с 14 аффилированными юридическими лицами контрактов ему удалось похитить денежные средства министерства здравоохранения Российской Федерации в размере свыше 1,3 млрд рублей. Часть похищенных таким способом денежных средств на сумму около 950 млн рублей Садовой и иные участники организованной группы легализовали, совершив ряд фиктивных сделок», — рассказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу не уступил.

Напомним, в ходе судебных прений 9 ноября гособвинение запросило в качестве наказания Михаилу Садовому пять лет лишения свободы и штраф 859 тыс. руб.

Обвинительное заключение по делу экс-главы НИИТО было утверждено этой зимой. В качестве фигурантов по уголовному делу также проходят бывшая заведующая аптекой при НИИТО Елена Водянкина, учредитель ООО «Бизнес-Аналитика» Эльмира Хафизова, управляющая компании Светлана Тыщенко, а также консультант научного института по стратегическому развитию Сергей Поскочин – в его отношении расследование приостановлено, так как он находится в федеральном розыске.

В июне бюджетному учреждению в рамках уголовного дела на ответственное хранение было передано здание клиники НИИТО на Фрунзе.