Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для экс-главы новосибирского НИИТО

Гособвинение в ходе судебных прений потребовало назначить бывшему директору новосибирского Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаилу Садовому наказание в виде пяти лет лишения свободы. Экс-руководителю учреждения вменяют хищение 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщила «Континенту Сибирь» старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед, прокуратура также потребовала назначить Садовому штраф в размере 850 тыс. руб. Бывший руководитель НИИТО обвиняется в присвоении в особо крупном размере, а также отмывании денег (по ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).

Оглашение приговора по делу состоится 11 ноября.

Обвинительное заключение по делу бывшего директора НИИТО Михаила Садового было утверждено в конце января, в феврале уголовное дело поступило в суд. По версии следствия, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Садовой похитил более 1,3 млрд руб. при закупках медицинских товаров. В реализации преступной схемы участвовали работники, учредитель и управляющая ООО «Бизнес-Аналитика». В целях легализации денежных средств экс-руководитель учреждения, как полагает следствие, оформил фиктивные сделки на сумму более 940 млн руб.

Дело расследовалось региональным управлением ФСБ.

В отношении одного из фигурантов – консультанта учреждения по стратегическому развитию Сергея Поскочина уголовное дело приостановлено, поскольку он находится в федеральном розыске. В отношении ещё троих – бывшей заведующей аптекой при НИИТО Елены Водянкиной, учредителя ООО «Бизнес-Аналитика» Эльмиры Хафизовой и управляющей компании Светланы Тыщенко проводится расследование.

В августе 2019 года Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, раскрыв схему преступления и признав вину.

В июне в рамках расследования уголовного дела федеральному учреждению «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» было передано на ответственное хранение десятиэтажное здание АНО «Клиника НИИТО» на улице Фрунзе. О подоплёке ситуации «Континенту Сибирь» рассказывал экс-директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Николай Фомичёв.