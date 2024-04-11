Силовики задержали директора и главного бухгалтера ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Кемеровской области, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России. Задержанным инкриминируют растрату в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2018 года по апрель 2024 года фигуранты необоснованно начисляли и переводили на счета работников бюджетного учреждения денежные средства в качестве премиальных выплат, требуя вернуть им наличные деньги после их поступления на зарплатные счета. Действуя таким образом, за указанный период задержанные смогли похитить более миллиона рублей бюджетных средств и распорядились ими по своему усмотрению.

Незаконную деятельность удалось выявить в ходе совместной работы ФСБ и кузбасских следователей. Фигуранты дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ задержаны, в их домах и на рабочих местах прошли обыски, на данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. В случае если вина задержанных будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

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