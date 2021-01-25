Экс-директор клиники НИИТО предстанет перед судом за растрату бюджетных денег

В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 1,3 млрд рублей из бюджета в отношении экс-главы НИИТО Михаила Садового, сообщает областная прокуратура.

«Бывший руководитель федерального учреждения обвиняется в преступлениях по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следователей управления регионального ФСБ, с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года директор новосибирского НИИТО Михаил Садовой, в сговоре с подчиненными работниками, учредителем и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика», украл более 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения. Для отвода глаз и свободного использования украденных денег, Садовой заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей.

В прокуратуре добавили, что для возмещения причиненного министерству здравоохранения РФ ущерба, суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.

В отношении одного из соучастников преступления уголовное дело приостановлено, поскольку тот находится в международном розыске, в отношении остальных в настоящее время проводится предварительное расследование.

Добавим, что это второе уголовное дело в отношении Михаила Садового, который с 2006 года работал в НИИТО в должности директора. В июне 2019 года Центральным районным судом Новосибирска он был приговорён к 3 годам колонии общего режима за растрату. Однако позже суд принял ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. В пользу этого сыграло письмо, которое подписали 10 высокопоставленных жителей Новосибирска. В дальнейшем заключение под домашним арестом Михаила Садового было продлено.

Михаил Садовой работал в НИИТО с 1984 года. В 2003 году он возглавил клинику. Также Садовой является президентом ассоциации хирургов-вертебрологов России.