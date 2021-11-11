Анатолий Локоть сообщил об обновлении 205 автобусов в Новосибирске

11 ноября мэр Новосибирска в рамках еженедельного «Часа прессы» рассказал, что новые автобусы отправятся на маршруты Ленинского, Октябрьского и Калининского районов, а также Центрального округа.

11 ноября, в ходе еженедельной пресс-конференции Анатолий Локоть рассказал об усилиях мэрии по обновлению автобусного парка мегаполиса. «Мы в своё время приобрели 15 автобусов белорусского производства. Затем 40 машин марки «НЕФАЗ». И теперь к этим машинам добавляется ещё 150. Таким образом, 205 автобусов обновлённого автопарка у нас будет работать на экологичном топливе», – заявил глава города.

Мэр напомнил, что партия из 150 новых автобусов на общую сумму в 2,47 млрд. рублей поступит в Новосибирск в 2021-2022 годах. При этом 100 автобусов марок «НЕФАЗ» и «ПАЗ» (по 50 каждого вида – «КС») город получит уже в декабре текущего года, а ещё 50 «НЕФАЗов» поступят в Новосибирск в следующем году.

По словам Анатолия Локтя, новая техника будет не только передвигаться на экологичном газоматорном топливе, но и иметь самое передовое оснащение: опускаемые пандусы для маломобильных пассажиров, двойной стеклопакет и теплоизолирующий пол, системы видеонаблюдения, кондиционеры салона и водительской кабины, а также бескондукторную систему оплаты. При этом, систему контроля оплаты усилят.

Новые автобусы будут базироваться в ПАТП-4 и ещё на двух площадках, которые станут филиалами этого автотранспортного предприятия. Мэр Новосибирска сообщил, что приобретённая техника выйдет на маршруты Ленинского, Октябрьского и Калининского районов, а также Центрального округа.

Напоминаем читателям, что в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска также ответил на вопрос о возможности введения QR-кодов в городском общественном транспорте.