Ещё двое молодых пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области

В среду, 10 ноября, в Новосибирской области зафиксировали 16 смертей от коронавируса. В числе погибших – 28-летняя девушка и мужчина в возрасте 40 лет.

По данным оперативного штаба, за сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались семь мужчин от 40 до 84 лет и девять женщин от 28 до 92 лет. Общее число жертв «ковида» в регионе составило 3 516 человек.

За сутки в регионе заболели 405 человек (9 ноября – 394 человека).

В больницы с коронавирусом и подозрением на заболевание попали 3 903 человек, в том числе 52 ребёнка. В реанимации находятся 357 больных, 67 требуется искусственная вентиляция лёгких.

Как сообщает оперативный штаб по Кемеровской области, в среду в регионе зарегистрировано 340 случаев коронавируса (9 ноября – 336), четыре человека от заболевания скончались (днём ранее – столько же). Медицинскую помощь в Кузбассе получают 2 550 больных COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 366 жителей.

В Алтайском крае 511 новых случаев коронавируса (9 ноября – 508), 30 человек в результате заболевания погибли (9 ноября – столько же). По состоянию на 9 ноября в инфекционных госпиталях региона лечатся 3 827 пациентов с COVID-19. У 398 человек подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 835 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 302 пациента.

Напомним, 10 ноября в Новосибирской области введены новые меры по противодействию коронавирусу – вакцинироваться обязали сотрудников хостелов, гостиниц и общежитий, а также работников служб доставки. Кроме того, с 12 ноября QR-коды начнут требовать на входе в общепиты региона. По информации областного минпромторга, эта мера может быть отменена в случае снижения заболеваемости.