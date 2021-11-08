Со 2 ноября арабский авиаперевозчик Flydubai увеличивает частоту рейсов на линии Дубай-Новосибирск до двух раз в неделю.

Начиная со 2 ноября, в период осенне-зимнего полётного расписания Flydubai рейсы FZ 963 будут вылетать из Дубая по вторникам и пятницам в 8:30. В новосибирский международный аэропорт Толмачёво лайнеры авиакомпании будут прибывать в 17.30

Реверсные рейсы FZ 964 станут отправляться из Новосибирска в эти же дни в 18:30 по местному времени и прибывать в столицу Объединённых арабских эмиратов в 21:30. Между Новосибирском и Дубаем будут курсировать комфортабельные воздушные суда Boeing 737-800 нового поколения в двухклассной компоновке (бизнес-класс и эконом-класс).

Пресс-служба аэропорта Толмачёво со ссылкой на старшего вице-президента авиакомпании Flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхуна Эфенди сообщила «Континенту Сибирь», что при бронировании любого билета в Дубай, пассажиры Flydubai получат в подарок входной билет на выставку Expo 2020 Dubai.

Напоминаем читателям, что в ноябре три авиаперевозчика начинают выполнять несколько прямых рейсов из Новосибирска в курортные города Египта, а во второй декаде декабря авиакомпания S7 Airlines расширяет программу полётов в королевство Таиланд за счёт рейсов из пяти городов Сибири и Дальнего Востока.