Российская авиакомпания начинает полёты из Новосибирска в Тобольск

С 5 ноября авиакомпания S7 Airlines открывает для своих пассажиров направление Новосибирск-Тобольск. Рейсы между городами будет выполнять ближнемагистральный авиалайнер Embraer 170.

Авиакомпания S7 Airlines расширяет полётную программу в Сибири. С 5 ноября перевозчкик начинает совершать прямые регулярные рейсы из новосибирского международного аэропорта Толмачёво в реконструированный аэропорт Тобольска Ремезов.

Вылет рейса из Новосибирска будет осуществляться в 14:05, а прилёт в Тобольск – в 14:00 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать, соответственно, в 14:45 и осуществлять посадку в Новосибирске в 18:35.

Полёты в первую столицу Сибири будут выполняться из новосибирского аэропорта Толмачёво дважды в неделю – по понедельникам и пятницам на ближнемагистральных самолётах Embraer 170. Стоимость билета эконом-класса на данном направлении для одного взрослого пассажира будет начинаться от 3100 рублей.

Напоминаем читателям, что ранее авиакомпания S7 Airlines анонсировала пять рейсов из городов Сибири и Дальнего Востока в столицу Бангкок, а три других российских авиакомпании в ноябре начинают выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в курортные города Египта – Шарм-эль-Шейх и Хургаду.