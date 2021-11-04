Росздравнадзору поручили сообщать об антипрививочниках в регионах правоохранителям

Росздравнадзор поручил своим территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Соответствующее письмо подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Его подлинность подтвердили Lenta.ru в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», пишет сайт «Медвестник» со ссылкой на имеющуюся у него копию письма Росздравнадзора.

По данным источника издания, письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что Минздрав был жестко настроен против антипрививочного движения. Сотрудники Росздравнадзора будут обязаны сообщать правоохранительным органам об антипрививочниках, так как их деятельность может содержать в себе признаки распространения заведомо ложной информации. Глава Росздравнадзора также поручила обращать особое внимание на медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании.

Этим летом, согласно опросу мэрии Новосибирска, 74% горожан высказались против обязательной вакцинации. Но уже к осени настроение людей изменилось. В первые нерабочие дни в Новосибирской области отметили высокие темпы вакцинации среди населения. Только за один день, 1 ноября, прививку поставили 16 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, по состоянию на 29 октября первым компонентом «Спутник V» привито 905 797 жителей Новосибирской области, закончили вакцинацию 799 458 человек.