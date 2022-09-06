Пункт вакцинации от коронавируса открылся для беременных в Новосибирске

В Новосибирске 5 сентября открылся специализированный кабинет вакцинации для беременных. Привиться в пункте вакцинации можно как вакциной против COVID-19, так и от гриппа.

По инициативе регионального минздрава специализированный кабинет вакцинации для беременных начал работу на улице Киевской, 14 – в центре охраны здоровья семьи и репродукции. Привиться в нем могут, в том числе, женщины, наблюдающиеся в других консультациях.

В центре планирования семьи есть вакцина и от гриппа, разрешенная для беременных. Сделать можно две прививки сразу. Дополнительный пункт вакцинации открыли для удобства и безопасности женщин. Перед процедурой беременную осмотривает не только терапевт, но и акушер-гинеколог. Если необходимо, могут сделать УЗИ плода. После прививки врачи будут наблюдать за состоянием женщины в дневном стационаре. Ответить на вопросы и проконсультировать, если потребуется, специалисты центра готовы в течении нескольких дней после вакцинации.

Как сообщила заведующая поликлиническим отделением Марина Опарина, у вакцины против COVID-19 нет токсического воздействия на плод. «Доказано, что вакцина не проникает через плаценту. Но, что интересно, те антитела, которые образуются [в организме матери], иммуноглобулины G, они определяются в пуповинной крови плода. Беременная таким образом защищает не только себя от тяжелых последствий, но и новорожденного в первые один-два месяца», — уточнила специалист.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина отметила, что еще четвертая волна показала – беременные болеют коронавирусом значительно тяжелее, чем другие группы пациентов. Перенесенная матерью инфекция влияет и на ребенка.

«Дети, рожденные от мам, переболевших ковидом во время беременности, они в большинстве своем, в период новорожденности ковидом не болеют. Но в более старшем возрасте, на первом году жизни – в возрасте трех-четырех-шести месяцев обычные инфекции, такие как бронхит, пневмония у них протекают значительно тяжелее, чему тех детей, у которых мамы не болели новой коронавирусной инфекцией. Более того, сейчас Минздрав РФ дал задание всем регионам сформировать регистр таких ребятишек, у которых мамы во время беременности болели ковидом. Эти дети сейчас берутся под очень строгое диспансерное наблюдение. Педиатры участковые будут особенно внимательно смотреть за их развитием», – сообщила Татьяна Анохина.

Как сообщает пресс-служба облправительства, из 27 тыс. беременных женщин в Новосибирской области привиты от коронавируса не более 10%. В настоящее время в новосибирские стационары госпитализированы 13 будущих мам с COVID-19.

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова напомнила, что вакцинация значительно снижает вероятность тяжелого течения болезни. «Уже четыре недели мы видим рост заболеваемости коронавирусом. На этом фоне, к сожалению, снизились темпы вакцинации. И нужно подумать о том, что у нас есть все возможности защитить себя и от коронавирусной инфекции, и от гриппа в преддверии сезона подъема заболеваемости», – сказала она.

Привиться в пункте вакцинации может любая беременная гражданка России на сроке не менее 22 недель. Желательно – с направлением своего акушера-гинеколога. Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг или через регистратуру центра охраны здоровья семьи и репродукции.