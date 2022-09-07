Новосибирские министры прошли ревакцинацию от коронавируса

Главы министерств правительства Новосибирской области прошли процедуру повторной иммунизации от коронавирусной инфекции 7 сентября. В выездной ревакцинации в одном из мобильных прививочных пунктов по собственной инициативе приняли участие министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Проходя процедуру, глава региональной минцифры Сергей Цукарь подчеркнул, что не стал дожидаться звонка от робота Николая с напоминанием о ревакцинации — сервис по обзвону голосовым помощником работает в Новосибирской области с 15 июля — и поставил очередную прививку в необходимое время по собственной инициативе.

Как отметили в областном правительстве, за два месяца Николай обзвонил почти 70 тысяч жителей региона. В списке для обзвона у робота пациенты, которые переболели COVID-19 или вакцинировались полгода назад.

Сергей Цукарь напомнил, что сообщения о наступлении срока ревакцинации жители региона могут также получить через портал госуслуг – за две недели до окончания действия сертификата COVID-19 в личный кабинет приходит уведомление. При этом предлагается выбрать пункт вакцинации и удобное время записи, можно записаться в том числе день в день.

По данным главы регионального минпромторга Андрея Гончарова, в последние две недели количество вакцинированных в мобильных прививочных пунктах, развёрнутых в торговых центрах Новосибирска, немного снизилось. С 20 по 26 августа в этих пунктах — ТЦ «Сан-Сити», ТЦ «Леруа Мерлен» (Мясникова, 35) — провакцинировано 238 человек, с 27 августа по 2 сентября – 164 человека. По словам министра, сейчас нельзя снижать темпы вакцинации, так как пик заболеваемости нынешней волны коронавируса пока не пройден.

Уровень вакцинации на промышленных предприятиях, находящихся в сфере ведения областного минпромторга, составляет более 80%.

К 6 сентября, по данным регионального министерства здравоохранения, в Новосибирской области одним компонентом вакцины привиты 1,7 млн детей и взрослых, 1,6 жителей – двумя компонентами.

Работа прививочных кабинетов по вакцинации от коронавируса организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках – как в районах, так и в областном центре. На территории региона развернуто 89 пунктов вакцинации в государственных медицинских организациях и 19 мобильных пунктов вакцинации. Выбрать удобный пункт можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

Напомним, что в Новосибирске также открылся специальный пункт вакцинации для беременных. Он находится в городском центре охраны здоровья семьи и репродукции на Киевской, 14.