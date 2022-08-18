Новосибирцев будут прививать от гриппа и коронавируса одновременно

В августе в Новосибирской области стартует прививочная кампания против гриппа, региональный минздрав уже доставляет вакцину в медучреждения. В это году вакцинация против гриппа и коронавируса пройдёт одновременно, при этом оба препарата можно будет ввести в один день.

Всего в регион поступило 410 370 доз трёхвалентной вакцины «Совигрипп» для взрослых, сообщили в правительстве Новосибирской области 18 августа.

Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно – в один день можно ввести оба препарата.

Как напомнили областные власти, в конце октября прошлого года Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа – соответствующие изменения внесли в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечи.

Вакцинация от коронавируса в регионе уже активно проводится. Работа прививочных кабинетов по вакцинации от COVID-19 организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках, в том числе в районах региона. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

Напомним, в августе оперативный штаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области принял решение рекомендовать ношение масок в общественном транспорте, а также работникам, которые взаимодействуют с большим количеством людей.