Три партии вакцин от коронавируса поступили в Новосибирскую область

Вакцина от COVID-19 в Новосибирской области имеется в достаточном количестве. Об этом на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве в понедельник, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Глава минздрава подчеркнул, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

«Всего на территорию Новосибирской области поступило 1 млн 221 тысяча 992 доз вакцины. В конце недели была поставка 24 600 доз «Спутник V», последнее поступление сегодня ночью — получили 5 000 комплектов «ЭпиВакКороны» и 13 200 доз «Гам-КОВИД-Вак»», — уточнил Константин Хальзов.

Всего, по словам министра здравоохранения, по состоянию на 29 октября, первым компонентом привито 905 797 жителей Новосибирской области, закончили вакцинацию 799 458 человек.

«За 28 октября привито 16 665 человек, из них первым компонентом – 15 239. Жителей старше 60 лет привито 309 202 человека. С нарастающим итогом всего с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области зарегистрировано 71 301 заболевших, за последние сутки – 334 случая, госпитализация потребовалась 99 новосибирцам. Общий коечный фонд составляет 4 133 места, свободных коек на сегодня в достаточном количестве», — добавил он.

Константин Хальзов отметил, что с ОРВИ за прошедшую неделю зарегистрировано 26 009 заболевших, регистраций гриппа на территории Новосибирской области нет.

Напомним, 12 октября в Новосибирской области вышло постановление главного санитарного врача региона, предписывающее обязательную вакцинацию сотрудникам сферы услуг. Согласно документу, до 21 ноября им необходимо привиться первым компонентом вакцины, а до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации. В случае нарушения этих условий сотрудник будет отстранён от работы или переведён на удалёнку.