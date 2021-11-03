Новосибирцы стали активнее прививаться от COVID-19 в нерабочие дни

В нерабочие дни в Новосибирской области отметили высокие темпы вакцинации среди населения. За последние выходные против коронавируса в общей сложности первым и вторым компонентом вакцины привилось более 24 тысяч человек. Так за один день — 1 ноября вакцинировано почти 16 тысяч человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов проконтролировал работу мобильных прививочных пунктов в ТРЦ «МЕГА», где открыты два пункта вакцинации против COVID-19 и отметил хорошую организацию работы обоих пунктов.

Он подчеркнул, что нерабочие дни объявлены, в том числе для того, чтобы жители могли вакцинироваться, а большой поток желающих свидетельствует о том, что граждане активно и ответственно пользуются этой возможностью.

«Для нас очень важно сохранить тот темп вакцинации, который мы нарастили в последнее время. Вся система здравоохранения в эту неделю работает в обычном режиме. Особенно для нас важны мобильные пункты, которые находятся в торговых центрах, где мы видим большой поток желающих. Все пункты вакцинации в поликлиниках тоже открыты, и мобильные бригады выезжают на предприятия, которые продолжают работу в эти дни», – отметил Константин Хальзов.

Пункт вакцинации поликлиники № 13 открыли в ТРЦ «МЕГА» 21 октября. Заместитель главного врача Елена Терентьева рассказала, что в день здесь сейчас прививают до ста человек. Максимальная пропускная способность – 25 человек в час.

«Осмотр проводят два терапевта, все данные в медицинскую информационную систему мы вносим позже, в поликлинике. Очередь на вакцинацию есть, но она небольшая», — уточнила главврач.

Пункт вакцинации поликлиники № 21 открыли возле гипермаркета «Ашан» еще в мае. Там тоже небольшая очередь желающих сделать прививку. Главврач поликлиники рассказывает, что в последнее время количество обращений выросло. В день вакцинируют сейчас до 140 человек — это максимальное количество за все время работы пункта.

Добавим, что по состоянию на 2 ноября в Новосибирской области остаток вакцины «Спутник лайт» составляет более 16 тысяч доз. Регион уже обратился в министерство здравоохранения России с просьбой о дополнительных поставках этого препарата. Всего в Новосибирской области первым компонентом вакцинированы 939 916 человек, завершенный курс вакцинации имеют 816 288 человек.

Напомним, что минздрав России внёс изменения в правила вакцинации препаратом «Спутник Лайт». Теперь его можно использовать только для ревакцинации или вакцинации ранее переболевших коронавирусом.