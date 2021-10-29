Новосибирские бизнесмены обанкротили «Ялуторовский мясокомбинат»

Тюменский арбитраж ввел процедуру наблюдения в АО «Мясокомбинат Ялуторовский», входящем в «Арсиб Холдинг Групп». Признать мясокомбинат несостоятельным ранее потребовала торговая компания «Сибирь» из Новосибирска.

Резолютивная часть постановления опубликована на сайте арбитражного суда Тюменской области. Наблюдение в АО «Мясокомбинат Ялуторовский» введено на четыре месяца, до конца января 2022 года. Банкротную процедуру на мясокомбинате в январе текущего года инициировала торговая компания «Сибирь» из Новосибирска из-за долга в размере более 20 млн рублей.

ООО «ТК Сибирь» работает с 2018 года и специализируется на оптовой торговле мясом. Согласно данным Rusprofile, в компании работает один сотрудник – учредитель и руководитель ООО Елена Прудникова. Уставной капитал компании – 10 тыс. рублей, выручка за 2020 год – чуть более 4 млн рублей.

В ходе процесса новосибирские бизнесмены уступили право требования к «Мясокомбинату Ялуторовскому» тюменской компании – ООО «Сервис Аналитика», специализирующейся на бухучете. В карточке «Сервис Аналитики» в Rusprofile указаны электронные адреса «Арсиб Холдинг Групп».

«Мясокомбинат Ялуторовский» работает на российском рынке с 1953 года, его продукция входит в «100 лучших товаров России». СМИ ранее писали, что мясокомбинат принадлежал семье бизнесменов Гройсман, однако в 2020 году перешел под контроль тюменской «Арсиб Холдинг Групп» Левона Степаняна. На сайте холдинга перечислены его направления – сельское хозяйство, переработка и торговля, а также строительство, HoReCa и управление коммерческой недвижимостью. В феврале РБК писал о многомиллионных долгах, накопленных входящими в холдинг компаниями перед ФНС.