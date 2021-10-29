Брусника совместно с учеными и архитекторами разработает стандарт благоустройства зелёных зон Екатеринбурга

Как стало известно «Континенту Сибирь», администрация Екатеринбурга совместно с УрФУ, девелопером Брусника и голландским бюро Felixx в качестве консультанта закончили первый этап разработки комплексного Стандарта благоустройства зеленых территорий города.

Контракт на создание Стандарта благоустройства мэрия Екатеринбурга и Уральский университет подписали в июле этого года. Авторы документа определились с концепцией, которая предполагает разделение существующих и будущих зеленых территорий по двум критериям. Первый — экологический. Екатеринбург — город, к которому очень близко подходят шесть лесопарков. У каждого из них есть пояс влияния или стабилизации (их конкретный радиус еще предстоит рассчитать).

В парках и скверах, которые попадают в пояс, обязательно должны сохраниться зоны естественного разнообразия с аборигенными и краснокнижными растениями, минимальным освещением и уровнем «включения» человека. Стандарт предполагает также коридоры – бульвары между городскими лесами или близко расположенные друг к другу stepping stones (обособленные территории).

Как рассказал нашему изданию руководитель группы ландшафтного дизайна Брусники Алексей Хриченков, в пояс стабилизации Уктусского лесопарка попадет один из проектов компании в Екатеринбурге – район «Шишимская горка». «Мы изучили наш проект с биологами УрФУ и составили техзадание на зону естественного разнообразия, определили, где и какие создадим ремизы – участки, где животным обеспечены условия, максимально приближенные к естественным, – подумали, каким должно быть озеленение улиц, чтобы возник коридор между лесом и новой застройкой», – рассказал представитель Брусники.

Второй критерий типологии зеленых территорий — характер использования. Набережные будут разделены на городскую и природную, парки — на многофункциональный, специализированный, карманный, исторический и так далее. В результате применения двух критериев возникнет понятная матрица всех зеленых территорий. Предполагается, что любая работа с парками, скверами, бульварами и участками набережных будет состоять из двух этапов. Первым лотом будет разыгрываться всестороннее исследование территории. На его основе формируется ТЗ и объявляется конкурс на второй лот — уже непосредственно на благоустройство.

«Стандарт благоустройства, разрабатываемый администрацией, УрФУ и Брусникой — новаторский и нужный документ, – прокомментировала инициативу «Континенту Сибирь» генеральный директор союза специалистов ландшафтной отрасли Урала «Клевер» Анна Кудряшова. – К благоустройству зелёных зон нужно обязательно привлекать междисциплинарных специалистов».

Напомним, в Новосибирске в 2020 году была принята муниципальная программа «Зелёный Новосибирск». А осенью 2020 года в городе был создан первый дисперсный парк на Затулинском жилмассиве. Разрозненные зеленые зоны микрорайона объединили в единую парковую концепцию с помощью ландшафтного дизайна.

Брусника в Новосибирске реализует такие проекты, как «Европейский берег» на берегу Оби, кварталы «На Декабристов», «Пшеница» и другие. «Континент Сибирь рассказывал, какие инновационные технические решения Брусника внедряет, как в озеленение, так и в обустройство придомовых площадок в Новосибирске.