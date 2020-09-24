В Новосибирске продолжается работа по созданию комфортной среды отдаленных жилых районов. Ее цель — превратить жилмассивы в удобные и привлекательные территории, со своей яркой идентичностью и обилием зеленых зон. Одним из примеров удачного воплощения этой идеи обещает стать Затулинский дисперсный парк в Кировском районе. 22 сентября его торжественно открыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что!» — этой надписью на щите вдоль улицы Петухова встречает гостей Затулинский жилмассив Новосибирска. Оставшийся еще с советских времен лозунг — своеобразный символ Затулинки, проявление ее идентичности. До недавнего времени это было, пожалуй, главное, что привлекало внимание к городской окраине за рекой Тулой.

Однако сегодня у жителей Затулинки появился и другой повод гордиться своим микрорайоном. Созданный всего за одно лето Затулинский дисперсный парк — действительно уникальный в масштабах всего города проект. Он представляет собой разрозненные зеленые зоны, объединенные в единую парковую концепцию с помощью ландшафтного дизайна. 22 сентября парк был открыт при участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«Это традиционная площадка отдыха кировчан, которая преобразилась за это лето в прекрасный парк отдыха. Поздравляю всех — мечта сбылась! — приветствовал собравшихся мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Появились дорожки, свет. Замечательные детские аттракционы, новые деревья, которые украсят эту территорию. Мы старались, чтобы этот уголок на Затулинском жилмассиве получился не просто красивым, а стал примером для других районов города».

Глава города высоко оценил работу проектировщиков и подрядной строительной организации, но особо отметил тот факт, что архитекторы составили проект парка с учетом пожеланий жителей жилмассива. Именно они решали, где нужно проложить дорожки, обустроить площадку для катка, детские игровые зоны и многое другое.

«Идея и инициатива создания парка принадлежит жителям. А далее свое дело сделали энергия и настойчивость депутатов, которые говорили о необходимости обустройства парка», — отметил мэр.

Подробности об инициативе кировчан и работе депутатов при создании Затулинского дисперсного парка рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

«В 2015 году жители Затулинки дали наказ депутатам о создании зеленой зоны в центре жилмассива. Депутаты Кировского района активно транслировали эту идею — и ее поддержала исполнительная власть в лице мэрии Новосибирска. Поэтому прежде всего спасибо всем тем, кто здесь живет и хотел, чтобы это место преобразилось, стало интереснее», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Напомним, что Затулинский дисперсный парк занял второе место после Монумента Славы в общегородском голосовании 2018 года по выбору объектов первоочередного благоустройства в Новосибирске. В создание парка были вложены городские, областные и федеральные средства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Стоит отметить, что большую часть работ в парке удалось выполнить с опережением сроков почти в три раза. Осталось только обустроить две большие детские игровые площадки. Они должны появиться в парке уже в начале ноября этого года.

Как отметила вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, площадки будут благоустраивать за счет средств, которые удалось сэкономить в процессе работ. Также она рассказала «Континенту Сибирь» некоторые необычные факты о создании парка.

«Он возник фактически на голом месте. Архитекторы постарались предусмотреть все до мелочей. Например, когда возникла задача сохранить маленькие, недавно высаженные дубки, они изменили конфигурацию дорожек, а когда узнали, что жители любят собираться на территории парка с гитарами, — создали для них особое место под костровище», — рассказала Анна Терешкова.

Но самым интересным моментом, по ее мнению, стало оформление задней стены кинотеатра «Рассвет», смотрящей прямо в сторону парка. Поработать с не очень привлекательной поверхностью мэрия пригласила местных талантливых граффитистов, которые превратили унылую стену в яркую картину. Вдохновением для работы художников стала история фестиваля ULTIMA THULE.

Напомним, что фестиваль городских окраин ULTIMA THULE проводится на Затулинском жилмассиве с 2018 года. В нем принимают участие мастера, художники, музыканты и другие креативные жители Затулинки. Помимо этого фестиваля, в парке планируется проводить и много других мероприятий, для чего здесь созданы отдельные уютные пространства.

Жители Затулинки уже успели оценить благоустройство парка. Многие отметили его удобную и просторную территорию.

«Суперклассно все сделали! Чисто, дорожки хорошие, посадили новые деревья. Стало красиво! Теперь ждем площадки для детей. Зимой будем ходить сюда с внуками на горки — здесь такую классную площадь сделали! Конечно, мы голосовали за парк. Ведь это наше, родное. Теперь пусть к нам приезжают из других районов, завидуют», — улыбается местная жительница Инна.

Как признал сам Анатолий Локоть, именно за жителями теперь будет последнее слово о результатах проведенных работ. И если первый опыт организации дисперсного парка будет признан удачным, его намерены распространить по всему Новосибирску.

«Очевидно, что в Новосибирске не везде есть возможность создавать большие и цельные парковые зоны, но всегда есть возможность благоустраивать зеленые «островки» в шаговой доступности для жителей, а затем соединять их в единый дисперсный парк, где буквально за пару минут можно пройти от одной зеленой зоны до другой», — заметил мэр.

Однако создание Затулинского дисперсного парка на сегодня еще не окончено. В дальнейшем в масштабный проект войдет территория улицы Петухова. Здесь власти Новосибирска планируют применить опыт Михайловской набережной, которая преображается на привлеченные средства частных инвесторов.

Напомним, что концепция социокультурного преобразования Затулинского жилого массива была принята еще в 2016 году Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с администрацией Кировского района, МБУК ПКиО «Бугринская роща», Затулинским городком аттракционов и Фондом «Общее дело».

Согласно этой концепции, Затулинский жилой массив выполняет важную экологическую функцию «внешнего зеленого пояса» города. И в полной мере реализовать эту функцию должно воплощение проекта дисперсного парка, который включит бульвар Петухова, сквер «Союз кировчан», Затулинский городок аттракционов, улицы Зорге и Громова, а также примыкающие к ним территории кинотеатра и спортивного комплекса.

Главная идея масштабного преобразования Затулинки — это подчеркнуть ее яркую идентичность и сформировать новый привлекательный образ жилмассива как комфортного и уютного «дома» для каждого ее жителя.

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