Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в год 60-летнего юбилея планирует высадить на территории Кемеровской области более 2 млн деревьев, что на четверть больше, чем в 2023 году. Для посадок будут использоваться саженцы деревьев и кустарников с высокой приживаемостью: сосна обыкновенная, ель сибирская, береза, рябина, декоративная яблоня, кизильник блестящий и другие.

«Как экологически ответственная компания, «Кузбассразрезуголь» ежегодно увеличивает число высаженных на территории Кузбасса деревьев. В прошлом году в рамках работ по рекультивации, лесовосстановлению и экологических акций мы высадили более 1,5 млн саженцев, а в этом году увеличим их число до более чем 2 млн. Приоритет отдаем саженцам с закрытой корневой системой и применяем инновационные технологии восстановления земель, эффективность которых доказали вместе с учеными на нашем экополигоне», — прокомментировал начальник департамента экологической безопасности и земельных отношений УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Юрченко.

По традиции, постоянными участниками всех акций по озеленению являются сотрудники компании и ветераны. Сезон весенних посадок открыли работники Калтанского угольного разреза. Рядом с административно-бытовым комплексом предприятия они высадили 60 сосен и елей в честь предстоящего юбилея угольной компании.

В мае при участии сотрудников УК «Кузбассразрезуголь» еще 1,5 тыс. молодых деревьев будет высажены в поселках Бачатский и Краснобродский, а также в селе Красулино Новокузнецкого муниципального округа. Также 1,6 тыс. саженцев горняки укоренят в сельских территориях Беловского муниципального округа в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».