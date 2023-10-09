На территории Соузгинского сельского поселения Майминского района в республике Алтай состоялась лесовосстановительная акция курорта «Манжерок», собравшая более 80 участников. В рамках акции участники высадили 8000 саженцев сосны, информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Лесовосстановительная акция курорта Сбера «Манжерок» проводится уже второй год подряд. Если в прошлом году сотрудники курорта посадили саженцы кедра на территории Бирюлинского сельского поселения, то сегодня саженцы сосны посажены в Соузгинском поселении.

«За два года мы посадим почти 1 млн 800 тысяч саженцев. Если в прошлом году мы высадили 286 тысяч саженцев на общей площади в 100 га, то цифры этого года просто колоссальные. Только в этом году в разных районах запланирована посадка 1,5 млн саженцев хвойных пород. Кроме того, в этом году мы выпустили 50 тысяч мальков нельмы в сибирские реки», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

Посадка деляны — только небольшая часть лесовосстановительной акции курорта. В этом году «Манжерок» уже высадил 310 тысяч саженцев в Майминском и Чойском районах, а до конца этого года компания планирует высадить 1,5 млн саженцев хвойных пород деревьев на разных участках на общей площади в 500 га. Так курорт «Манжерок» проведет самые масштабные лесовосстановительные работы в республике Алтай за весь 2023 год.

Экологическую акцию курорта отметил глава республики Алтай Олег Хорохордин. «Благодарю всесезонный курорт «Манжерок» за инициативы по восстановлению и сохранению нашей природы. Вы делами доказываете, что для вас это не пустой звук, а задача, в решение которой вы готовы внести и вносите свой реальный вклад», — приводит пресс-служба слова главы региона.