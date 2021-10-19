Брачный договор главы новосибирской группы «Кварсис» признан недействительным

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным брачный договор между главой группы компаний «Кварсис» Петром Овчинниковым и его супругой.

Решение суда было принято в рамках идущего процесса банкротства известного застройщика. Признать Петра Овчинникова несостоятельным в конце прошлого года потребовал индивидуальный предприниматель, директор юридической фирмы Consigliere Алексей Морковский. Долг ответчика истцу за оказанные юридические услуги составлял на момент подачи иска 570 тыс. рублей.

Напомним, в ходе судебного процесса ранее дело приняло неожиданный оборот: Петр Овчинников сам подал ходатайство с требованием признать его несостоятельным в связи с наличием задолженности в размере около 747 млн рублей.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Алексей Морковский, брачный договор между Петром Овчинниковым и его супругой был заключен менее, чем за 6 месяцев до начала процедуры банкротства, что позволяет его отнести в разряд сомнительных (подозрительных) сделок должника. «Кроме того, был поднят закономерный вопрос — почему спустя столько лет брака, находясь на пороге личного банкротства вдруг понадобилось заключать брачный договор», — пояснил инициатор банкротного иска.

В итоге арбитраж удовлетворил заявление, признав брачный договор недействительным. «Применить последствия недействительности сделки путем приведения сторон, в том числе режима их имущества, в положение, существовавшее до заключения брачного договора от 27.03.2020», — говорится в определении. О каком именно имуществе идет речь, пока неизвестно. «Континент Сибирь» будет следить за ходом процесса.