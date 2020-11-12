Владелец новосибирской ГК «Кварсис» потребовал признать его банкротом

В ответ на требование кредитора признать его несостоятельным известный новосибирский бизнесмен, совладелец ГК «Кварсис» Петр Овчинников сам заявил о готовности обанкротиться.

В июле текущего года юрист Алексей Морковский потребовал признать банкротом предпринимателя, основателя группы компаний «Кварсис», одним из главных активов которой является Новосибирский аквапарк, Петра Овчинникова. Долг ответчика истцу составляет 570 тыс. рублей, дело рассматривает арбитражный суд Новосибирской области.

В ходе судебного процесса дело приняло неожиданный оборот: Петр Овчинников сам подал ходатайство с требованием признать его несостоятельным в связи с наличием задолженности в размере около 747 млн рублей. Суд посчитал, что заявление бизнесмена подано с нарушением арбитражных требований и пока оставил его без движения. Повторное рассмотрение ходатайства Петра Овчинникова назначено на декабрь текущего года.

Напомним, в сентябре арбитраж признал несостоятельной компанию Петра Овчинникова «ВДТ Строй», управляющую новосибирским аквапарком. При этом в ходе процесса выяснилось, что должник «фактически сдал аквапарк в аренду».

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