Совладелец новосибирской ГК «Кварсис» Петр Овчинников признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области в среду, 16 декабря признал несостоятельным бизнесмена, совладельца ГК «Кварсис» Петра Овчинникова, введя в отношении него процедуру реструктуризации долгов сроком на четыре месяца.

Индивидуальный предприниматель, директор юридической фирмы «Consigliere» Алексей Морковский потребовал признать банкротом основателя группы компаний «Кварсис», одним из главных активов которой является Новосибирский аквапарк, Петра Овчинникова в июле текущего года. Долг ответчика истцу за оказанные юридические услуги составлял на момент подачи иска 570 тыс. рублей, дело рассматривает арбитражный суд Новосибирской области.

Как сообщил «Континенту Сибирь» Алексей Морковский, в среду, 16 декабря арбитражный суд вынес определение по делу и ввел в отношении Петра Овчинникова процедуру банкротства – реструктуризацию. Представляющий интересы Петра Овчинникова адвокат Екатерина Захцер уточнила «Континенту Сибирь», что реструктуризация долгов введена сроком на четыре месяца.

Напомним, в ходе судебного процесса ранее дело приняло неожиданный оборот: Петр Овчинников сам подал ходатайство с требованием признать его несостоятельным в связи с наличием задолженности в размере около 747 млн рублей. 11 декабря это ходатайство было принято судом к производству.

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